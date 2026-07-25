Silkway CA расширит логистический центр в Ташкентской области

БАКУ /Trend/ - Совместное предприятие Узбекистана и Казахстана Silkway Central Asia подписало контракт на проектирование, поставку и строительство (EPC) с China Railway Construction Engineering Group (CRCEG) в рамках второго этапа строительства многофункционального логистического центра в Ташкентской области Узбекистана.

Об этом говорится в заявлении PTC Holding.

«Первый этап строительства логистического центра начался в марте 2026 года. Он включает в себя развитие железнодорожной инфраструктуры, контейнерного терминала и складских комплексов», — сообщил холдинг.

Второй этап проекта предусматривает строительство современных складских комплексов общей площадью около 60 000 квадратных метров.

Согласно деталям проекта, новые объекты будут включать склад класса A+ площадью 41 472 квадратных метра и многокамерный холодильный склад площадью 18 432 квадратных метра.

Холодильный комплекс будет оснащен многозонной системой контроля температуры, способной одновременно обеспечивать различные условия хранения — от глубокой заморозки до краткосрочного охлаждения. Он также будет включать автоматизированное управление запасами и сортировку продукции по датам поступления.

Проект реализуется компанией CRCEG в качестве генерального подрядчика проекта, что, как ожидается, обеспечит преемственность инженерных решений и строительных стандартов. Завершение основных строительных работ запланировано на 2027 год.

Логистический центр строится на участке площадью 159,4 га в Янгиюльском районе Ташкентской области.

Проект Silkway Central Asia реализуется в рамках межправительственного сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном и осуществляется в соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами двух стран.

Разработкой проекта занимается ООО «Silkway CA» — совместное предприятие, созданное в марте 2025 года казахстанской компанией «PTC Holding» и узбекской компанией «Узбекистан Темир Йоллари».

После завершения строительства объект станет частью региональной логистической сети «PTC Holding», в которую уже входят «Достык ТрансТерминал» на казахстанско-китайской границе и «Поти ТрансТерминал» в грузинском черноморском порту Поти.

Ташкентский логистический центр укрепит позиции Узбекистана как регионального грузового и дистрибьюторского хаба за счет расширения высококачественных складских площадей и мощностей по интермодальной перевалке. Ожидается, что появление почти 60 000 квадратных метров новых складских площадей в сочетании с инфраструктурой железнодорожных и контейнерных терминалов, созданной на первом этапе, улучшит грузопотоки по транспортным коридорам, связывающим Китай, Центральную Азию, Кавказ и Черное море. Проект также отражает растущее региональное сотрудничество между Узбекистаном, Казахстаном и Китаем в области развития логистической инфраструктуры, направленной на поддержку диверсификации торговли и повышение устойчивости цепочек поставок.