Туркменистан одобрил строительство новых зданий железнодорожных вокзалов

БАКУ /Trend - В Туркменистане одобрено строительство современных зданий железнодорожных вокзалов в трех регионах страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Туркменистана по итогам заседания Кабинета Министров, прошедшего под председательством Президента Сердара Бердымухамедова.

Согласно сообщению, заместитель председателя Кабинета Министров Батыр Аннаев доложил о принимаемых мерах по модернизации железнодорожной отрасли, отметив, что строительство современных зданий вокзалов предусмотрено программой социально-экономического развития страны.

Как отмечает пресс-служба, реализация проекта позволит повысить эффективность работы железнодорожной отрасли и создать более благоприятные условия труда для ее сотрудников.

«Одобрив предложения о строительстве современных зданий железнодорожных станций в Ахалском, Балканском и Марыйском велаятах, глава государства поручил вице-премьеру провести необходимую работу», - отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс служба, проект реализуется в рамках государственной программы по модернизации транспортной инфраструктуры, направленной на укрепление роли Туркменистана в развитии региональных грузовых и пассажирских перевозок.

Отметим, что в последние годы обновление железнодорожной инфраструктуры стало одним из ключевых направлений транспортной политики Туркменистана. Страна продолжает инвестировать в развитие железных дорог параллельно с продвижением международных транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию с Каспийским регионом, Персидским заливом и Южной Азией. Модернизация охватывает железнодорожные объекты, логистическую инфраструктуру и приграничные транспортные узлы, что способствует увеличению транзитного потенциала и повышению эффективности перевозок.

В то же время транспорт остается одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Туркменистана. По официальным данным, в первом полугодии 2026 года транспортно-коммуникационный сектор вырос на 10,4%, а объем грузоперевозок увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает продолжающееся развитие региональной транспортной связанности и транзитных услуг.