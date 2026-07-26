Туркменистан и ЕС обсудили расширение сотрудничества в сфере миграции и мобильности

БАКУ/ Trend/ - Туркменистан и Европейский союз обсудили расширение сотрудничества в области миграции, мобильности, визовой политики и защиты граждан.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 24 июня посольством Туркменистана в Бельгии по итогам встречи посла Сапара Пальванова с заместителем генерального директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел (DG HOME) Йоханнесом Лухнером.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросу установления прямых рабочих контактов между Государственной миграционной службой Туркменистана, DG HOME и компетентными органами государств — членов ЕС. Это, как отмечается в сообщении, позволит наладить обмен информацией, решать вопросы, связанные с оформлением документов и консульским сопровождением, а также усилить защиту туркменских граждан за рубежом.

По данным посольства, участники переговоров также обсудили возможности упрощения поездок, включая продолжающиеся консультации Туркменистана со странами Бенилюкса по вопросу взаимной отмены виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Кроме того, стороны рассмотрели действующие механизмы Европейского союза, направленные на улучшение условий выдачи многократных шенгенских виз и развитие сотрудничества между местными консульскими учреждениями.

Отдельное внимание было уделено реализации Национального плана действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми на 2025–2029 годы. Стороны также обсудили перспективы расширения сотрудничества посредством обмена экспертами и совместных инициатив, направленных на противодействие торговле людьми, незаконной перевозке мигрантов и транснациональной организованной преступности.

На встрече также рассматривалась подготовка Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Туркменистаном и Европейским союзом. В посольстве отметили, что более широкая правовая база позволит институционализировать диалог по вопросам миграции, мобильности, визовой политики и безопасности. Европейская комиссия, в свою очередь, подтвердила готовность поддерживать рабочие контакты и проводить предварительные консультации с туркменской стороной.

Диалог по вопросам миграции проходит на фоне продолжающегося расширения сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом, которое уже выходит за рамки традиционных сфер энергетики и торговли. В последние месяцы стороны активизировали контакты в рамках отраслевых встреч, посвященных транспорту, развитию транспортной связанности, таможенному сотрудничеству, образованию, экологии и инвестициям. Кроме того, Туркменистан впервые провел Бизнес-форум ЕС – Туркменистан, объединивший представителей европейских компаний и государственных структур для обсуждения новых возможностей в области логистики, промышленности и устойчивого развития.

Продвижение инициатив по облегчению мобильности также набирает обороты. Наряду с консультациями со странами Бенилюкса об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов Ашхабад развивает более широкое взаимодействие с европейскими институтами в сфере контактов между людьми и легальной мобильности. Эти инициативы дополняют переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое, как ожидается, создаст более всеобъемлющую основу для взаимодействия в политической, экономической и институциональной сферах.