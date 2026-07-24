Казахстан остается лидером Центральной Азии по устойчивости инвестиционной среды

БАКУ/ Trend/ - Казахстан продолжает укреплять статус наиболее устойчивого инвестиционного рынка Центральной Азии.

Согласно рейтингу Safest Countries for Investors 2026, опубликованному в мае, республика заняла 53-е место среди 150 стран, значительно улучшив свои позиции по сравнению с октябрем 2025 года, когда находилась на 70-й строчке. Такой результат отражает рост доверия международных инвесторов к экономической устойчивости Казахстана, проводимой макроэкономической политике, качеству государственных институтов и условиям для ведения бизнеса. По этому показателю страна сохраняет лидерство в Центральной Азии, опережая как соседние государства, так и ряд более крупных экономик.

В отличие от большинства инвестиционных рейтингов, Safest Countries for Investors оценивает не объем привлеченного капитала, а надежность страны с точки зрения безопасности долгосрочных инвестиций. При составлении рейтинга учитываются макроэкономическая стабильность, эффективность государственного управления, политические и валютные риски, качество регулирования, а также способность экономики противостоять внешним потрясениям. Улучшение позиций Казахстана свидетельствует о том, что международные инвесторы рассматривают страну как предсказуемую и устойчивую юрисдикцию для вложений даже в условиях глобальной экономической нестабильности.

Повышению инвестиционной привлекательности республики способствуют дальнейшее совершенствование государственных институтов, укрепление механизмов защиты инвесторов и создание прозрачных условий для предпринимательской деятельности. Сохранение этой тенденции, как ожидается, позволит Казахстану укрепить позиции в международных рейтингах, повысить доверие иностранных инвесторов и создать дополнительные предпосылки для долгосрочного экономического роста и усиления конкурентоспособности страны на мировом инвестиционном рынке.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года объем валового внутреннего продукта Казахстана достиг 306 млрд долларов. Согласно данным международных источников, республика обеспечила 53,7% совокупного ВВП стран Центральной Азии.