Грузия увеличила импорт природного газа из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 1,273 миллиарда кубометров природного газа в газообразном состоянии стоимостью 150,942 миллиона долларов США.

Об этом сообщается в отчете Государственного комитета статистики Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт природного газа (газообразного) из Азербайджана в указанную страну в стоимостном выражении увеличился на 13,238 миллиона долларов США, или на 9,6%, а в объемном выражении – на 110,4 миллиона кубометров, или на 9,5%.

В целом, в январе-мае 2026 года из Азербайджана в 8 стран было экспортировано 10,381 миллиарда кубометров природного газа (газообразного) стоимостью 3,343 миллиарда долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении на 489,8 миллиона долларов США, или на 12,8%, меньше, а в объемном выражении – на 110,2 миллиона кубометров, или на 1,1%, больше.

Кроме того, за первые пять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал природный газ (газообразный) только из Ирана в объеме 185,380 миллиона кубометров стоимостью 12,476 миллиона долларов США. В аналогичном периоде прошлого года Азербайджан импортировал природный газ из двух стран – России и Туркменистана – в объеме 195,6 миллиона кубометров стоимостью 30,1 миллиона долларов США. Таким образом, импорт природного газа в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении сократился на 17,6 миллиона долларов США, или в 2,4 раза, а в объемном выражении – на 10,3 миллиона кубометров, или на 5,2%.

Следует отметить, что энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией считается одним из основных направлений экономических отношений двух стран. Грузия является одним из ключевых покупателей азербайджанского природного газа, и поставки газа в страну осуществляются в основном по Южно-Кавказскому газопроводу (Баку–Тбилиси–Эрзурум). Трубопровод начинается от терминала Сангачал, проходит по территории Азербайджана и Грузии и тянется до Турции. Грузия выступает как в роли транзитной страны, так и крупного потребителя азербайджанского газа.

Одним из важных шагов, подтверждающих долгосрочный характер этого сотрудничества, стало утверждение 10 июля "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о поставках природного газа в Грузию". Соглашение было подписано 18 мая 2026 года в Баку и создает правовую базу для поставок азербайджанского газа в Грузию, а также для транзита дополнительных объемов газа на международные рынки.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, достигнутые договоренности имеют особое значение с точки зрения экономического развития страны, укрепления энергетической безопасности и дальнейшего усиления транзитной функции Грузии. Он отметил, что стороны достигли взаимовыгодных договоренностей по поставкам и транзиту газа, а срок действия 20-летнего соглашения с Азербайджаном о закупке природного газа продлен еще на 20 лет.

В рамках Бакинской энергетической недели в эксклюзивном интервью агентству Trend заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Инга Пхаладзе также подчеркнула стратегическое значение регионального энергетического сотрудничества.

"Подобные форматы сотрудничества позволяют странам более эффективно преодолевать последствия внешних шоков, сохранять способность к самостоятельному принятию решений и укреплять энергетическую безопасность. Для Грузии приоритетным направлением является усиление энергетической безопасности, что невозможно обеспечить в одиночку и требует тесного сотрудничества с соседними государствами, включая Азербайджан", – заявила она.

По словам Пхаладзе, Грузия и Азербайджан являются давними партнерами, особенно в сфере поставок природного газа и электроэнергии в зимний период, и Тбилиси активно участвует в региональных инициативах, направленных на развитие энергетических связей между Южным Кавказом и Европой, совместно с Азербайджаном, Румынией и другими европейскими странами.

Управляющий директор Трансадриатического газопровода (TAP), который является одним из основных маршрутов транспортировки азербайджанского газа в Европу, Лука Скиеппати в эксклюзивном интервью Trend также заявил, что существует потенциал для дальнейшего увеличения пропускной способности TAP.

"При наличии интереса со стороны рынка TAP обладает потенциалом для дальнейшего наращивания пропускной способности, и этот показатель может превысить 20 миллиардов кубометров в год", – подчеркнул Скиеппати.

Он отметил, что первый этап расширения TAP уже успешно завершен, и по трубопроводу в Европу на сегодняшний день транспортировано более 55,7 миллиарда кубометров газа. По словам управляющего директора, достижение такого уровня эффективности было бы невозможным без тесной координации между партнерами из Азербайджана, Грузии, Турции и Европы, что в очередной раз демонстрирует важность регионального сотрудничества в рамках Южного газового коридора.