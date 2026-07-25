Еженедельный обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По итогам текущей недели цена одной тройской унции (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане повысилась на 10,7355 маната или на 0,2 процента.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средняя за неделю цена одной тройской унции золота по сравнению с предыдущей неделей выросла на 73,2955 маната или на 1,1 процента, составив 6917,5754 маната.

Цена одной тройской унции золота 13 июля 6897.8095 20 июля 6834.8925 14 июля 6836.4990 21 июля 6884.2095 15 июля 6861.1575 22 июля 7015.0330 16 июля 6856.9925 23 июля 7008.1140 17 июля 6768.9410 24 июля 6845.6280 Средняя за неделю цена 6844.2799 Средняя за неделю цена 6917.5754

За неделю цена одной тройской унции серебра в Азербайджане повысилась на 0,6683 маната или на 0,7 процента.

Средняя за неделю цена одной тройской унции серебра по сравнению с предыдущей неделей выросла на 1,56542 маната или на 1,6 процента, составив 99,0965 маната.

Цена одной тройской унции серебра 13 июля 98.9244 20 июля 96.7785 14 июля 98.3094 21 июля 98.3990 15 июля 99.5269 22 июля 101.4557 16 июля 97.0572 23 июля 101.4025 17 июля 93.8375 24 июля 97.4468 Средняя за неделю цена 97.53108 Средняя за неделю цена 99.0965

За неделю цена одной тройской унции платины в Азербайджане снизилась на 21,3605 маната или на 0,8 процента.

Средняя за неделю цена одной тройской унции платины по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 0,9962 маната или на 0,04 процента, составив 2759,3329 маната.

Цена одной тройской унции платины 13 июля 2726.6215 20 июля 2715.5205 14 июля 2734.4670 21 июля 2742.3975 15 июля 2784.8805 22 июля 2828.7575 16 июля 2834.5205 23 июля 2815.8290 17 июля 2721.1560 24 июля 2694.1600 Средняя за неделю цена 2760.3291 Средняя за неделю цена 2759.3329

За неделю цена одной тройской унции палладия в Азербайджане снизилась на 21,7005 маната или на 1 процент.

Средняя за неделю цена одной тройской унции палладия по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 1,9278 маната или на 0,1 процента, составив 2168,8685 маната.