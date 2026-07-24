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Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли

Экономика Новость 24 июля 2026 22:59 (UTC +04:00)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли
Фото: Trend News Agency
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обнародован размер чистой прибыли банков, действующих в Азербайджане, по итогам I полугодия текущего года.

Об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана.

Согласно информации, банком с наибольшей чистой прибылью стал Международный банк Азербайджана (ABB). Чистая прибыль банка составила 250,556 миллиона манатов.

На второй строчке расположился Kapital Bank с чистой прибылью в размере 221,790 миллиона манатов. На третьей позиции списка - PASHA Bank с показателем 67,747 миллиона манатов.

Банком с наименьшим размером чистой прибыли за отчетный период стал AFB Bank. Чистая прибыль банка составила 0,237 миллиона манатов.

Банк

Чистая прибыль

(тыс. манатов)
1 ABB 250 555,95
2 Kapital Bank 221 790,00
3 PASHA Bank 67 747,00
4 Bank Respublika 34 513,60
5 AccessBank 28 097,00
6 Unibank 17 200,07
7 Bank of Baku 16 075,66
8 Xalq Bank 13 489,29
9 Yelo Bank 12 603,96
10 Ziraat Bank 11 590,80
11 Azer-Turk Bank 10 276,00
12 Premium Bank 9 326,00
13 Expressbank 7 397,46
14 Банк ВТБ (Азербайджан) 5 825,52
15 Rabitabank 5 604,28
16 TuranBank 5 014,00
17 Yapı Kredi Bank Azərbaycan 4 788,13
18 Azər-Sənaye Bankı 3 444,28
19 Бакинский филиал Bank Melli Iran 2 324,31
20 Bank Avrasiya 939,08
21 AFB Bank 237,09

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