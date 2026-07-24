Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли

БАКУ /Trend/ - Обнародован размер чистой прибыли банков, действующих в Азербайджане, по итогам I полугодия текущего года.
Об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана.
Согласно информации, банком с наибольшей чистой прибылью стал Международный банк Азербайджана (ABB). Чистая прибыль банка составила 250,556 миллиона манатов.
На второй строчке расположился Kapital Bank с чистой прибылью в размере 221,790 миллиона манатов. На третьей позиции списка - PASHA Bank с показателем 67,747 миллиона манатов.
Банком с наименьшим размером чистой прибыли за отчетный период стал AFB Bank. Чистая прибыль банка составила 0,237 миллиона манатов.
|№
|Банк
|
Чистая прибыль
(тыс. манатов)
|1
|ABB
|250 555,95
|2
|Kapital Bank
|221 790,00
|3
|PASHA Bank
|67 747,00
|4
|Bank Respublika
|34 513,60
|5
|AccessBank
|28 097,00
|6
|Unibank
|17 200,07
|7
|Bank of Baku
|16 075,66
|8
|Xalq Bank
|13 489,29
|9
|Yelo Bank
|12 603,96
|10
|Ziraat Bank
|11 590,80
|11
|Azer-Turk Bank
|10 276,00
|12
|Premium Bank
|9 326,00
|13
|Expressbank
|7 397,46
|14
|Банк ВТБ (Азербайджан)
|5 825,52
|15
|Rabitabank
|5 604,28
|16
|TuranBank
|5 014,00
|17
|Yapı Kredi Bank Azərbaycan
|4 788,13
|18
|Azər-Sənaye Bankı
|3 444,28
|19
|Бакинский филиал Bank Melli Iran
|2 324,31
|20
|Bank Avrasiya
|939,08
|21
|AFB Bank
|237,09