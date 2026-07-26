Кыргызстан увеличил импорт пшеничной муки из Казахстана

БАКУ/ Trend/ - Кыргызстан увеличил импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки из Казахстана в январе–мае 2026 года.

Об этом говорится в отчете, опубликованном Национальным статистическим комитетом Кыргызстана.

Согласно данным ведомства, за отчетный период республика импортировала 68,3 тыс. тонн муки на сумму 2,21 млрд сомов (25,26 млн долларов США).

За аналогичный период 2025 года стоимость импорта составила 2,09 млрд сомов (24 млн долларов США).

Таким образом, стоимость импорта выросла более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает продолжающееся развитие торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией между двумя соседними странами.

Последние данные свидетельствуют о том, что Казахстан остается одним из ключевых поставщиков муки на кыргызский рынок благодаря налаженным торговым связям и регулярным трансграничным поставкам.

По анализу Trend, Казахстан продолжает оставаться одним из основных поставщиков пшеничной и пшенично-ржаной муки в Кыргызстан. Рост стоимости импорта по сравнению с прошлым годом указывает на устойчивый спрос со стороны кыргызских переработчиков, розничных продавцов и потребителей, а также подтверждает важную роль казахстанской муки в удовлетворении потребностей внутреннего рынка.

Последние показатели также подчеркивают устойчивый характер аграрной торговли между двумя соседними государствами. Крупная зерновая база Казахстана, развитая мукомольная промышленность и географическая близость продолжают способствовать стабильным поставкам муки в Кыргызстан, укрепляя позиции Казахстана как одного из ведущих внешних поставщиков мукомольной продукции для страны.