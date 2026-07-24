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Отозван посол Азербайджана в Италии

Политика Новость 24 июля 2026 14:03 (UTC +04:00)
Отозван посол Азербайджана в Италии
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Отозван посол Азербайджана в Италии.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Рашад Фахраддин оглу Асланов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Итальянской Республике, а также в Республике Мальта и Республике Сан-Марино по совместительству, и с должности Постоянного представителя Азербайджана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе и Международном фонде сельскохозяйственного развития.

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