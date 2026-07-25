Россия и Казахстан работают над созданием Евразийского цифрового транспортного коридора

БАКУ /Trend/ - Россия и Казахстан ведут работу по созданию Евразийского цифрового транспортного коридора, который предусматривает использование технологий искусственного интеллекта и цифровых решений для повышения эффективности международных грузоперевозок.

Согласно пресс-службе Кремля, об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на открытии XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

По его словам, тема нынешнего форума посвящена одному из наиболее актуальных направлений двустороннего взаимодействия. «В нынешнем году Форум регионов посвящен крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен», - сказал Путин.

Президент России отметил, что две страны продолжают интеграцию национальных транспортных систем, модернизируют логистическую инфраструктуру, внедряют цифровые решения и упрощают таможенные процедуры для развития международного транзита. «Россия и Казахстан идут в авангарде соответствующих интеграционных усилий. В Евразэс формируется общий рынок транспортных и логистических услуг, ведется поэтапная либерализация режима взаимных перевозок, унифицируются тарифы, развивается электронный документооборот», - подчеркнул он.

Путин сообщил, что среди уже реализованных проектов - внедрение электронных международных транспортных накладных и использование навигационных пломб, ускоряющих прохождение пограничного контроля. «В стадии проработки находится перспективная инициатива по формированию Евразийского цифрового транспортного коридора. Речь идет о задействовании технологий искусственного интеллекта для выстраивания оптимальных транспортных цепочек и безбумажного мониторинга движения грузов», - заявил президент России.

Кроме того, по его словам, Россия и Казахстан продолжают развивать международный транспортный коридор «Север - Юг». «Поставки по этому коридору неуклонно растут. За пять месяцев текущего года, например, выросли на 10 процентов», - отметил Путин.