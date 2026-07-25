Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия железной дороги Балыкчы-Кочкор

БАКУ/ Trend/ - Сегодня, 25 июля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия железной дороги Балыкчы-Кочкор и станции Кочкор в Нарынской области.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Кыргызстана.

На станцию Кочкор Жапаров прибыл на поезде, лично проинспектировав новый железнодорожный маршрут и оценив качество выполненных работ. Затем он осмотрел здание новой станции и ознакомился с ее инфраструктурой.

Далее, выступая с речью, Садыр Жапаров отметил, что этот день войдет в историю независимого Кыргызстана как еще одна важная веха.

«Мы возродили культуру железнодорожного строительства, наш инженерный потенциал и профессиональный опыт. Наша страна способна самостоятельно реализовывать крупные инфраструктурные проекты», - подчеркнул президент.

«Прежде всего, хочу особо подчеркнуть, что эту железную дорогу мы строим собственными силами. В ходе строительства было проведено около 1 млн кубометров взрывных работ и расчищено 8 км горного участка. На строительство самого полотна ушло по 955 тысяч долларов США за один километр», - сказал Президент.

Для сравнения он привел стоимость строительства, которую предлагали зарубежные компании - от 4,8 до 6,8 млн долларов США за километр.

«Понимая, что это слишком дорого, мы решили рискнуть и по принципу «дорогу осилит идущий» взялись за дело сами.

Здесь напрашивается еще одно сравнение относительно альтернативной дороги Север - Юг. По проекту Балыкчы - Джалал-Абад протяженностью 433 км, стоимость 1 км указали в размере 2,5 млн долларов.

Но даже при этом дорога до сих пор не достроена и полноценно не сдана в эксплуатацию. Очевидно, что больше половины этой суммы попросту разворовали», - отметил Садыр Жапаров.

Участок Балыкчы - Кочкор, протяженностью 63 км стал первым этапом проекта строительства железнодорожной линии Балыкчы - Кара-Кече - Макмал.