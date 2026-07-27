Экспорт Грузии вырос на 20% в первом полугодии 2026 года

БАКУ/ Trend/ - Экспорт товаров из Грузии в январе–июне 2026 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $3,88 млрд, тогда как импорт практически не изменился. Это позволило сократить дефицит внешней торговли страны на $583 млн.

Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Общий объем внешней торговли товарами за первые шесть месяцев 2026 года составил $12,93 млрд, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Импорт достиг $9,05 млрд, а отрицательное сальдо торгового баланса составило $5,17 млрд, или 40% общего товарооборота. Экспортные поступления покрыли 42,8% расходов на импорт.

«В январе–июне 2026 года объем внешней торговли товарами Грузии (без учета незадекларированной торговли) составил $12,9 млрд, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт достиг $3,87 млрд (рост на 20%), импорт — $9,05 млрд (рост на 0,7%). Отрицательное сальдо торгового баланса составило $5,17 млрд, или 40% внешнеторгового оборота», — говорится в данных ведомства.

Наиболее высокие показатели экспорта были зафиксированы в июне, когда объем зарубежных поставок достиг $770,8 млн против $480,3 млн в январе. Импорт в июне составил $1,63 млрд, что близко к максимальному месячному уровню, зарегистрированному в марте ($1,67 млрд).

По оценке Trend, ключевой особенностью внешней торговли Грузии в первом полугодии стало значительное расхождение темпов роста экспорта и импорта. Экспорт увеличился на 20%, тогда как импорт вырос лишь на 0,7%, что свидетельствует о том, что внешний спрос стал более значимым фактором роста торговли, чем увеличение внутреннего спроса на импорт.

Разница в темпах роста экспорта и импорта, составившая 19,3 процентного пункта, указывает на то, что Грузия смогла увеличить экспортную выручку без сопоставимого роста импортируемых ресурсов. Это может свидетельствовать об улучшении показателей отраслей с более высокой внутренней добавленной стоимостью, а также отражает сохраняющуюся роль модели реэкспорта, благодаря которой товары через логистическую сеть страны направляются на региональные рынки.

Рост импорта всего на 0,7% выглядит ограниченным на фоне номинального роста экономики и динамики цен. При сохранении положительной инфляции этот показатель скорее свидетельствует о стабильных объемах импорта, чем о существенном увеличении внутреннего спроса. Помесячные данные также показывают, что в начале года импорт вырос с $1,20 млрд в январе до $1,67 млрд в марте, после чего стабилизировался на уровне $1,55–1,63 млрд в последующие месяцы.

Структура грузинского экспорта требует дополнительного анализа, поскольку реэкспорт по-прежнему остается важной составляющей внешней торговли. Значительную долю экспорта составляют автомобили, электроника и потребительские товары, поставляемые через Грузию на рынки соседних стран. В то же время традиционные экспортные товары, включая вино, медную продукцию, минеральную воду и ферросплавы, продолжают обеспечивать значительную часть экспортных доходов.

Улучшение торгового баланса на $583 млн по сравнению с первым полугодием 2025 года свидетельствует о заметном сокращении внешнеторгового дефицита. Однако сохраняющийся дефицит в размере $5,17 млрд по-прежнему подчеркивает зависимость Грузии от импорта и важность других источников поступления иностранной валюты, включая доходы от туризма, денежные переводы и иностранные инвестиции.

По оценке Trend, сочетание роста экспорта и стабильного импорта укрепляет внешнеторговые позиции Грузии в краткосрочной перспективе. В дальнейшем ключевым фактором станет то, будет ли рост экспорта все в большей степени обеспечиваться внутренним производством, а не транзитом и реэкспортом. Увеличение доли продукции отечественного производства в экспорте создаст более устойчивую основу для улучшения торгового баланса страны и снижения зависимости от внешнего финансирования.