  1. Главная
  2. Азербайджан

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Азербайджан Новость 24 июля 2026 21:44 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Редактор Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему Сухопутными войсками – начальнику сил обороны ВС Пакистана фельдмаршалу Сайеду Асиму Муниру.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален вестью о том, что в результате нападения с использованием заминированного автомобиля на пост сил безопасности в районе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной на северо-западе Пакистана, погибли 14 человек, в том числе 12 военнослужащих, и 24 человека получили ранения.

Мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям", - говорится в сообщении.

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости