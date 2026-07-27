ПО "Азнефть" усилило меры безопасности в связи с ветреной погодой

БАКУ /Trend/ - В связи с нестабильными погодными условиями и ветреной погодой на территории Азербайджана на производственных объектах Производственного объединения "Азнефть" SOCAR усилены меры безопасности.

Об этом сообщает ПО "Азнефть".

"Ограничено проведение опасных работ, в рамках трудовых норм реализованы соответствующие меры для защиты здоровья людей. На всех объектах ведется непрерывное информирование, текущая ситуация сохраняется под контролем", – говорится в информации.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 27 и 28 июля на территории Азербайджана прогнозируется сильный ветер. В связи с этим объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности. Предупреждение будет действовать в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны.

Оранжевое предупреждение объявлено для Баку и Абшеронского полуострова, а также Мингячевира, Агстафы, Газаха, Товуза, Гянджи, Дашкесана, Гёранбоя, Гобустана, Нефтчалы, Гаджигабула, Нафталана, Хачмаза, Гусара и Шабрана, где порывы северо-западного ветра ожидаются со скоростью 20,8-28,4 м/с.

В рамках желтого предупреждения в Нахчыванской АР, Гядабее, Гёйгёле, Шамкире, Самухе, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Физули, Джабраиле, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, Губе, Сиязане, Хызы, Алтыагадже, Имишли, Ширване, Бейлагане, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране и Астаре скорость северо-западного ветра достигнет 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что Производственное объединение «Азнефть» является добывающим подразделением SOCAR, отвечающим за разработку и эксплуатацию принадлежащих компании нефтяных и газовых месторождений на суше и на море в Азербайджане, главным образом в азербайджанском секторе Каспийского моря. Производственное объединение осуществляет добычу нефти и природного газа на месторождениях, находящихся в управлении SOCAR.