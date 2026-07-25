Назван объем производства керосина в Азербайджане в январе-июне

БАКУ/ Trend/ - В январе-июне текущего года в Азербайджане произведено 261,7 тысячи тонн керосина.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

Согласно информации, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года меньше на 76,1 тысячи тонн, или на 22,5%.

По состоянию на 1 июля текущего года запасы готового керосина в стране составили 21,6 тысячи тонн.

Отметим, что за отчетный период общая стоимость производства в сфере выпуска нефтепродуктов в Азербайджане составила 2,903 миллиарда манатов, что по сравнению с январем-июнем прошлого года меньше на 5,7%.

Как заявил в эксклюзивном интервью Trend руководитель международной консалтинговой компании "Oliver Wyman" по Азербайджану и Центральной Евразии Джамал Исмаилов, на следующем этапе экономического развития Азербайджана одним из главных приоритетов должна стать более глубокая переработка энергетических ресурсов и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Одним из наиболее перспективных направлений является не традиционная нефтепереработка, а производство продуктов глубокой нефтехимии и технологически развитой нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью", — подчеркнул он.

По словам Дж.Исмаилова, для получения максимального экономического эффекта от углеводородного сектора Азербайджан должен ускорить переход от производства сырья к отраслям переработки, создающим более высокую добавленную стоимость. "Экономика Азербайджана обладает всеми необходимыми ресурсами для более быстрого роста и даже удвоения ВВП в ближайшие десять лет. Однако для этого в первую очередь необходим решительный переход к высокомаржинальным, масштабируемым и экспортоориентированным направлениям деятельности, в частности к сектору услуг и сферам глубокой переработки энергоресурсов", — сообщил он Trend.