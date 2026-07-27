Назван размер профицита в сводном бюджете Азербайджана за 6 месяцев

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев 2026 года доходы сводного бюджета Азербайджана исполнены в размере 24 миллиардов 413,9 миллиона манатов, расходы – 19 миллиардов 824,3 миллиона манатов.

Об этом сообщает Министерство финансов Азербайджана.

В сводном бюджете образовался бюджетный профицит в размере 4 миллиардов 589,6 миллиона манатов.

Доходы бюджета Государственного фонда социальной защиты, являющегося составной частью сводного бюджета, составили 4 миллиарда 295,4 миллиона манатов, расходы – 4 миллиарда 123,7 миллиона манатов; доходы бюджета Фонда страхования от безработицы – 125,2 миллиона манатов, расходы – 78,1 миллиона манатов; доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования – 1012,3 миллиона манатов, расходы – 1153,8 миллиона манатов; доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики – 8 миллиардов 540,2 миллиона манатов, расходы – 6 миллиардов 434,3 миллиона манатов.

В отчетном периоде доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики составили 218,4 миллиона манатов, расходы – 215,7 миллиона манатов.

Отметим, что за первые шесть месяцев 2026 года доходы государственного бюджета составили 19 миллиардов 179,2 миллиона манатов, расходы – 16 миллиардов 775,5 миллиона манатов, образовался профицит государственного бюджета в размере 2 миллиардов 403,7 миллиона манатов.

В течение первых шести месяцев 2026 года доходы государственного бюджета исполнены в размере 19 миллиардов 179,2 миллиона манатов при прогнозе в 18 миллиардов 828,9 миллиона манатов, что превышает прогноз на 350,3 миллиона манатов (на 1,9 процента). Это составляет 49,7 процента от прогнозируемых годовых доходов государственного бюджета на текущий год.

Доходы государственного бюджета без учета трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики составили 12 миллиардов 759,2 миллиона манатов, что превышает прогноз на 2,8 процента.

В структуре доходов государственного бюджета поступления по линии налоговых органов составили 8 миллиардов 842,7 миллиона манатов, или 46,1 процента; трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет – 6 миллиардов 420,0 миллиона манатов, или 33,5 процента; поступления по линии таможенных органов – 3 миллиарда 143,6 миллиона манатов, или 16,4 процента; поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, – 350,7 миллиона манатов, или 1,8 процента; поступления от сдачи в аренду государственного имущества – 28,2 миллиона манатов, или 0,1 процента; прочие поступления – 394 миллиона манатов, или 2,1 процента.

По сравнению с утвержденным прогнозом за январь-июнь 2026 года доходы государственного бюджета по линии налоговых органов превышены на 217,7 миллиона манатов, или на 2,5 процента; поступления от сдачи в аренду государственного имущества – на 5,5 миллиона манатов, или на 24,2 процента; прочие поступления – на 246,2 миллиона манатов, или в 2,7 раза; по линии таможенных органов поступления снизились на 10,4 миллиона манатов, или на 0,3 процента; поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, снизились на 108,7 миллиона манатов, или на 23,7 процента; трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет исполнен на прогнозируемом уровне.

За шесть месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года поступления по линии налоговых органов увеличились на 139,0 миллиона манатов, или на 1,6 процента; по линии таможенных органов – на 52,5 миллиона манатов, или на 1,7 процента; поступления от сдачи в аренду государственного имущества – на 6,3 миллиона манатов, или на 28,8 процента; поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, – на 38,6 миллиона манатов, или на 12,4 процента.