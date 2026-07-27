Медленное смягчение: о чем говорит последнее решение Нацбанка РК

БАКУ /Trend/ - Последнее решение Национального банка Казахстана о снижении базовой ставки до 16,75% стало продолжением курса на постепенное смягчение денежно-кредитной политики, однако темпы этого процесса остаются крайне осторожными. Если в июне регулятор снизил ставку сразу на 100 базисных пунктов — с 18% до 17%, то в июле ограничился лишь 25 базисными пунктами. Само по себе такое замедление темпов смягчения показывает, что, несмотря на улучшение общей инфляционной картины, Национальный банк пока не считает риски полностью устраненными.

Основанием для июльского решения стало продолжение дезинфляционного процесса. Согласно данным Нацбанка, годовая инфляция снижалась девятый месяц подряд, достигнув 10,3% в июне против 10,4% в мае. Для сравнения, пикового значения в 12,9% инфляция достигала в сентябре 2025 года, после чего Национальный банк в октябре повысил базовую ставку до 18%. Замедлился рост цен на продовольствие — до 10,4%, тогда как инфляция по услугам составила 9%. Вместе с тем непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 11,7%. Именно сочетание снижения общей инфляции и сохранения ее отдельных сегментов, вероятно, стало причиной того, что регулятор предпочел ограничиться небольшим снижением ставки.

Показательно, что тон июльского заявления также оказался более осторожным, чем месяцем ранее. Если месяцем ранее регулятор отмечал заметное замедление месячной инфляции до 0,7%, снижение инфляционных ожиданий населения примерно до 12,7% в мае, то в июле вновь обратил внимание на сохраняющиеся риски. Инфляционные ожидания населения в июне повысились до 13,4%, месячная инфляция ускорилась до 0,8% с 0,7% в мае, а дополнительными источниками давления были названы рост цен на бензин, жилищно-коммунальные услуги и сохраняющийся высокий внутренний спрос.

При этом большинство макроэкономических показателей продолжило улучшаться. Рост ВВП ускорился с 3,7% в январе–мае до 4,1% по итогам первого полугодия. Темпы роста инвестиций в основной капитал ускорились с 7% по итогам пяти месяцев до 9,6% по итогам первого полугодия, а розничная торговля ускорилась за месяц с 3,4% до 4,8%. Эти показатели свидетельствуют о сохранении устойчивой деловой активности, однако одновременно подтверждают позицию Национального банка о том, что внутренний спрос остается достаточно сильным и при чрезмерно быстром снижении ставок может вновь усилить инфляционное давление.

В целом последние решения свидетельствуют не столько об изменении приоритетов, сколько о постепенной корректировке политики после периода ее ужесточения. Если осенью 2025 года, когда инфляция достигала 12,9%, Национальный банк повысил базовую ставку сразу до 18%, чтобы вернуть денежно-кредитные условия в жесткую зону, то теперь регулятор переходит к осторожной нормализации политики. Однако небольшое июльское снижение на 25 базисных пунктов показывает, что Национальный банк пока рассматривает дезинфляцию как процесс, требующий дальнейшего подтверждения. Пока инфляция более чем вдвое превышает среднесрочную цель в 5%, а инфляционные ожидания и внутренний спрос остаются повышенными, регулятор, вероятно, будет отдавать предпочтение небольшим и последовательным корректировкам, сохраняя денежно-кредитные условия умеренно жесткими.

Дополнительным фактором, объясняющим осторожность Национального банка, остается внешняя экономическая ситуация. В своих заявлениях регулятор неоднократно указывает на сохраняющуюся высокую неопределенность на мировых рынках. Среди основных рисков называются конфликт на Ближнем Востоке, который поддерживает высокие цены на энергоносители и отдельные категории продовольствия, а также сохраняющееся инфляционное давление в крупнейших экономиках мира. Для Национального банка это означает необходимость сохранять пространство для маневра. Пока сохраняется высокая неопределенность на мировых рынках, слишком быстрое снижение стоимости заимствований могло бы усилить давление на тенге, ускорить импортируемую инфляцию и осложнить возвращение роста цен к целевому уровню.