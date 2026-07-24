Казахстан и Кыргызстан - единственные страны ЕАЭС, где выросло число банков

БАКУ/ Trend/ - По итогам 2025 года Казахстан и Кыргызстан оказались единственными странами Евразийского экономического союза, где увеличилось количество действующих банков. В остальных государствах объединения число кредитных организаций либо сократилось, либо осталось на прежнем уровне.

Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Евразийской экономической комиссии.

Наиболее заметный прирост был зафиксирован в Казахстане: количество банков увеличилось с 21 до 23, что соответствует росту на 9,5%. В Кыргызстане показатель вырос с 21 до 22 банков, или на 4,8%.

В то же время в России число банков снизилось с 353 до 352, а в Армении — с 18 до 17. В Беларуси изменений не произошло: в стране продолжили работать 21 банк.

Благодаря положительной динамике в Казахстане и Кыргызстане общее количество банков в странах ЕАЭС увеличилось с 434 до 435. Вместе с тем этот показатель по-прежнему уступает уровню 2021 года, когда в союзе насчитывалось 455 банков.

Для Казахстана рост числа банков стал первым за последние несколько лет. В 2021 году в стране функционировали 22 банка, в 2022 году их количество сократилось до 21 и оставалось неизменным на протяжении последующих двух лет. Увеличение до 23 банков в 2025 году прервало этот период стабильности.

Одновременно выросло число банков с иностранным участием. За год их количество в Казахстане увеличилось с 12 до 14, что составляет рост на 16,7%. Таким образом, более половины банковского сектора страны приходится на организации, находящиеся под иностранным контролем.

В Кыргызстане число таких банков осталось на уровне десяти, в Армении — девяти. В Беларуси иностранным капиталом контролировались 14 из 21 банка, тогда как в России их количество сократилось с 50 до 48.

Незначительное расширение произошло и в филиальной сети казахстанских банков: число отделений выросло с 262 до 263. В Кыргызстане количество филиалов увеличилось с 304 до 306, а в Армении — с 533 до 544. Наиболее существенное сокращение отмечено в России, где число банковских филиалов уменьшилось с 400 до 373. В результате совокупная филиальная сеть банков стран ЕАЭС сократилась с 1 499 до 1 486 подразделений.

Количество зарубежных представительств казахстанских банков за год не изменилось и составило четыре. В целом банки стран ЕАЭС увеличили число своих представительств за рубежом с 28 до 29.

Ранее сообщалось, что в мае 2026 года чистая прибыль банковского сектора Казахстана достигла 239,8 млрд тенге, что стало максимальным месячным показателем с начала года.