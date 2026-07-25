В Иране вырос объем кредитования стартап-компаний

БАКУ /Trend/ - За первые 3 месяца текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) объем кредитов, выданных стартап-компаниям в Иране, увеличился на 166% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 июня 2025 года).

Об этом говорится в статистике Центрального банка Ирана.

"За 3 месяца банки Ирана выдали стартап-компаниям кредиты на общую сумму 2,7 квадриллиона риалов (около 1,94 миллиарда долларов США). За аналогичный период прошлого года объем кредитов, выданных стартап-компаниям, составил 1,02 квадриллиона риалов (около 728 миллионов долларов США)", — отмечается в статистических данных.

В статистике указано, что за 3 месяца государственные банки выдали стартапам кредиты на сумму 249 триллионов риалов (около 178 миллионов долларов США), что демонстрирует рост на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также добавляется, что негосударственные банки за 3 месяца предоставили стартап-компаниям кредиты на 2,46 квадриллиона риалов (около 1,86 миллиарда долларов США). Объем выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 174%.

Отметим, что в последние годы в Иране особое внимание уделяется стартап-компаниям с целью повышения производственного потенциала в различных сферах.

Согласно анализу Trend, рост кредитования стартап-компаний на 166% свидетельствует об усилении внимания государства и банковского сектора к финансированию инновационного и технологического бизнеса в Иране. Обеспечение основной части кредитов негосударственными банками демонстрирует, что частные финансовые институты проявляют больший интерес к проектам с высоким потенциалом развития. Эта тенденция может стимулировать создание новых продуктов и услуг, развитие цифровой экономики и увеличение количества высококвалифицированных рабочих мест.

В то же время расширение финансовых потоков в стартап-экосистему может способствовать развитию ненефтяных секторов экономики, укреплению инновационного производства и повышению технологической конкурентоспособности страны.