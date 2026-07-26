Товарооборот между Туркестанской областью Казахстана и Узбекистаном вырос

БАКУ/ Trend/ - По итогам 2025 года товарооборот между Туркестанской областью Казахстана и Узбекистаном превысил 511 млн долларов, увеличившись на 109% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.

Эти данные озвучил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров на первом заседании Совета руководителей регионов Республики Казахстан и Республики Узбекистан, состоявшемся в Актау.

«Туркестанская область активно участвует в развитии двусторонней торговли. Наша цель — не только увеличить объем товарооборота, но и расширить количество совместных предприятий, а также нарастить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время на территории Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" реализуются шесть инвестиционных проектов общей стоимостью 234 млн долларов. Эти проекты позволят запустить новые производственные мощности и создать сотни рабочих мест», — заявил Кушеров.

Кроме того, в Туркестанской области реализуются новые проекты с участием узбекского капитала на общую сумму 73 млн долларов. Инвестиции направлены на производство систем капельного орошения, создание мясного кластера, развитие аквакультуры, туристической инфраструктуры и металлообрабатывающей отрасли.

В рамках форума «Казахстан — Узбекистан: совместные проекты и новые возможности роста», прошедшего одновременно с заседанием совета, администрация региона подписала с узбекскими партнерами инвестиционные меморандумы на общую сумму 78 млн долларов.

Крупнейшим соглашением стал контракт на строительство металлообрабатывающего завода стоимостью 47 млн долларов, где будут производиться профнастил, металлические трубы, сэндвич-панели и легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК).

Также были подписаны соглашения о строительстве завода по переработке подсолнечного масла стоимостью 2 млн долларов, экспортных поставках продукции глубокой переработки кукурузы на 5 млн долларов, а также о реализации двух проектов стоимостью по 12 млн долларов каждый. Они предусматривают продвижение продукции мясного комплекса на международные рынки и создание современного предприятия по разведению карпа.