Любая страна, оказавшая поддержку ударам США по Ирану, станет законной целью - Аракчи

БАКУ/ Trend/ - Любая страна, принявшая участие в агрессии США против Ирана или оказавшая содействие в нанесении ударов по Исламской Республике, будет считаться законной целью для Вооруженных сил Ирана.

Согласно информации, опубликованной в официальном Telegram-канале Министерства иностранных дел Ирана, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшемся в Чолпон-Ате.

«Иран вновь подтверждает свою решимость защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и заявляет, что любое участие, сотрудничество или содействие агрессии против Ирана повлечёт за собой международную ответственность для соответствующих сторон», — заявил Аракчи.

Аракчи призвал страны ШОС к солидарности и сотрудничеству, а также не допустить, чтобы «агрессия заменила дипломатию, право силы — верховенство права, а двойные стандарты — справедливость».

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп заявил об отмене действия режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.