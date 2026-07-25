В Казахстане выросло производство автомобилей

БАКУ/ Trend/ - В первом полугодии 2026 года Казахстан произвел 94,4 тыс. автомобилей, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, автомобильная промышленность страны уверенно движется к выполнению годового плана по выпуску 190 тыс. автомобилей.

Об этом заявил министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев.

План на 2026 год предусматривает рост производства на 11% по сравнению с 2025 годом, когда в стране было выпущено 171 тыс. автомобилей, что, в свою очередь, на 18% превысило показатель предыдущего года. За последние пять лет в автомобильную отрасль Казахстана было привлечено около 457 млрд тенге (954 млн долларов США) инвестиций, а число занятых в секторе превышает 10 тыс. человек.

Объем производства за первое полугодие составляет 49,7% от годового плана. Это означает, что во второй половине года предприятиям необходимо выпустить около 95,6 тыс. автомобилей, чтобы полностью выполнить поставленную задачу.

«Дальнейшее развитие отрасли напрямую зависит от инженерного потенциала и квалифицированных кадров. Компании системно инвестируют в развитие инженерных компетенций, формирование кадрового резерва и подготовку специалистов через программы дуального образования совместно с университетами и колледжами», — отметил Нагаспаев.

Он добавил, что для привлечения квалифицированных специалистов в регионы, где расположены промышленные предприятия, реализуются программы жилищной поддержки, включая программу «Наурыз жұмыскер».

Анализ Trend показывает, что за последние годы автомобильная промышленность Казахстана пережила один из самых быстрых этапов развития среди стран СНГ благодаря созданию новых сборочных мощностей, притоку инвестиций и росту внутреннего спроса.

С 2021 года объем производства автомобилей значительно увеличился по мере ввода в эксплуатацию новых производственных объектов и укрепления позиций Казахстана как регионального центра автомобильной сборки. Расширение отрасли также совпало с изменениями на региональном автомобильном рынке после 2022 года, что усилило спрос на альтернативных поставщиков в Центральной Азии.

Однако нынешняя динамика производства свидетельствует о том, что автомобильная отрасль Казахстана постепенно приближается к пределу существующих производственных мощностей. Завод KIA Kazakhstan в Костанае рассчитан на выпуск до 70 тыс. автомобилей в год, а предприятие Astana Motors в Алматы — до 120 тыс. автомобилей ежегодно. Совокупная мощность этих предприятий соответствует установленному правительством целевому показателю в 190 тыс. автомобилей на 2026 год.

Учитывая, что в 2025 году было произведено 171 тыс. автомобилей, отрасль уже работала с высокой степенью загрузки относительно заявленных мощностей. Для дальнейшего роста после 2026 года, вероятнее всего, потребуется либо расширение существующих предприятий, либо создание новых производственных площадок.

Одним из ключевых вопросов для реализации автомобильных амбиций Казахстана остается локализация производства. В настоящее время отрасль в значительной степени основана на сборке по технологии CKD (полностью разобранные машинокомплекты), при которой импортируемые комплекты компонентов собираются на местных предприятиях. Хотя такая модель позволяет быстро развивать производство и создавать рабочие места, более глубокая локализация требует формирования широкой сети поставщиков, включая производителей автокомпонентов, электроники и инженерных систем.

Правительство рассматривает проекты KIA Qazaqstan и Astana Motors как важные элементы промышленной диверсификации. Однако создание полноценной автомобильной производственной цепочки обычно требует долгосрочных инвестиций, технологического сотрудничества и развития специализированных производственных компетенций.

Развитие инфраструктуры и промышленной экосистемы также останется одним из ключевых факторов конкурентоспособности казахстанского производства. Международные финансовые институты подчеркивают, что надежная инфраструктура, цифровизация и эффективные энергетические системы являются необходимыми условиями для реализации новых промышленных проектов в Центральной Азии.

Генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Лия Гутьеррес сообщила Trend, что банк поддерживает модернизацию инфраструктуры по всему региону, включая проекты, направленные на улучшение условий для промышленного развития.

«Наша работа в Центральной Азии заключается в том, чтобы помочь странам обеспечить надежное и доступное энергоснабжение, одновременно достигая климатических целей», — сказала Гутьеррес, отметив, что АБР уделяет особое внимание модернизации инфраструктуры, развитию сетей и внедрению технологий, повышающих устойчивость экономики.

«АБР реализует широкий спектр проектов в области "жесткой" и "мягкой" инфраструктуры, обеспечивающих транспортную связанность Центральной Азии и более широкого региона CAREC. Это включает строительство и реконструкцию автомобильных и железных дорог, а также модернизацию транспортных систем, включая цифровизацию железнодорожной инфраструктуры», — подчеркнула она.

В период с июня 2024 года по сентябрь 2025 года банк одобрил 10 транспортных проектов CAREC. Среди них — два железнодорожных проекта в Азербайджане, модернизация автомобильных дорог и пограничных переходов в Кыргызской Республике, несколько дорожных и железнодорожных проектов в Казахстане, пилотный проект «зеленого коридора» в Таджикистане, а также дорожный проект в Узбекистане в рамках Коридора CAREC 2.

Одновременно автомобильная отрасль Казахстана сталкивается с глобальным технологическим переходом. Несмотря на то что отечественное производство по-прежнему в основном ориентировано на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, мировой автомобильный рынок стремительно переходит к электромобилям.

Китай — крупнейший автомобильный партнер Казахстана и один из основных поставщиков импортных автомобилей — значительно ускорил выпуск электромобилей. В июне 2026 года автомобили на новых источниках энергии уже обеспечивали более половины всего автомобильного производства страны. Для Казахстана это одновременно создает и вызов, и новые возможности. Расширение собственного производства, связанного с электромобилями, привлечение производителей аккумуляторов и автокомпонентов, а также развитие соответствующей инфраструктуры могут определить, сможет ли страна перейти от простой сборки автомобилей к созданию полноценной интегрированной автомобильной промышленности.