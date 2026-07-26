БАКУ/ Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым сильным ветром.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 27 и 28 июля на территории страны прогнозируется сильный ветер.

В связи с этим МЧС, обращаясь к населению, еще раз напомнило соответствующие правила безопасности.

Так, учитывая, что в летний сезон люди отправляются на отдых на пляжи, напоминается, что в ветреную погоду заходить в море очень опасно. Также пользователи маломерных судов должны учитывать, что в таких погодных условиях выход в море запрещен.

Кроме того, учитывая трудности, которые сильный ветер создает при тушении возникающих пожаров, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду, особенно в эти дни, когда погода стоит жаркая и сухая.

В то же время при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под столбами и проводами линий электропередачи, под высокими деревьями.

«Помните: равнодушие к правилам - угроза нашей жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!», - подчеркивается в обращении.