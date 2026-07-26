Каспийский гламур в жарком Баку - звезды на красной дорожке третьего дня Dream Fest 2026 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Третий день международного музыкального фестиваля DREAM Fest 2026 вновь собрал в Sea Breeze ярких представителей музыкальной индустрии, превратив побережье Каспия в центр не только музыки, но и модных трендов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Еще до начала концертной программы внимание гостей и многочисленных фотографов было приковано к красной дорожке. Под вспышки фотокамер по ней прошли известные артисты и гости фестиваля, удивляя эффектными образами, смелыми деталями и безупречным стилем.

Легкие летние наряды, элегантная классика, сияющие аксессуары и неожиданные модные решения создали атмосферу настоящего праздника. Артисты охотно позировали фотографам, общались с представителями СМИ и делились ожиданиями от предстоящего вечера.

Красная дорожка DREAM Fest в очередной раз стала не просто прологом к концерту, а отдельным ярким событием, где музыка встретилась с модой, а звездный блеск - с теплой энергетикой бакинского лета.

После звездного дефиле энергия переместилась на главную сцену. В концертной программе третьего дня выступили Орхан Зейналлы, Айсель Темурзаде, Ty Dolla $ign, Merab Amzoevi, Jah Khalib, Lvbel C5, Jaman T, ANDRO, Sabi, Misha Miller и Megi Gogitidze. Хип-хоп, рэп, поп и восточные музыкальные мотивы соединились в одном насыщенном шоу, подарив публике яркие эмоции и неожиданные сочетания.

Третий фестивальный день подарил гостям калейдоскоп впечатлений, стал историей о свободе самовыражения - в музыке, моде и настроении.

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