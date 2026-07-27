Кредитование торгового сектора Ирана банками удвоилось в первом квартале

БАКУ/ Trend/ - Объем кредитов, выданных иранскими банками торговому сектору, в первые три месяца текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) вырос на 114% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка Ирана.

Согласно опубликованной информации, за указанный период банки предоставили торговому сектору кредиты на сумму 3,31 квадриллиона риалов (около 2,34 млрд долларов). Для сравнения, за аналогичный период предыдущего иранского года (21 марта – 21 июня 2025 года) объем кредитования составил 1,55 квадриллиона риалов (около 1,1 млрд долларов).

Наибольшая часть выданных средств — 2,94 квадриллиона риалов (примерно 2,08 млрд долларов) — пришлась на кредиты для пополнения оборотного капитала предприятий.

Кроме того, иранские банки предоставили 220 трлн риалов (около 156 млн долларов) на создание новых предприятий и других объектов, а также 113 трлн риалов (около 80,4 млн долларов) на расширение действующего бизнеса.

На приобретение товаров личного пользования было выделено 17,5 трлн риалов (около 12,4 млн долларов), тогда как объем кредитов на самозанятость составил 4,09 трлн риалов (около 2,89 млн долларов).

Также банки выдали 94 млрд риалов (около 66,4 тыс. долларов) на проведение ремонтных работ, предоставили гранты на сумму 17,5 трлн риалов (около 12,4 млн долларов) и жилищные кредиты на покупку жилья в размере 70 млрд риалов (около 49,5 тыс. долларов).

В целом за первые три месяца текущего иранского года банки и финансовые учреждения страны предоставили кредитов всем секторам экономики на сумму около 22,6 квадриллиона риалов (примерно 16,3 млрд долларов), что на 67,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценке Trend, рост кредитования торгового сектора на 114% в годовом выражении свидетельствует о значительном расширении финансирования этой отрасли со стороны иранских банков. Тот факт, что основная часть средств была направлена на пополнение оборотного капитала, может способствовать бесперебойной работе предприятий, ускорению товарооборота и поддержанию ликвидности рынка.

Одновременно финансирование создания новых предприятий и расширения существующего бизнеса способно стимулировать инвестиционную активность, поддержать развитие частного сектора и способствовать созданию новых рабочих мест.

В целом увеличение объемов кредитования торгового сектора указывает на оживление внутренней экономической активности, а также на рост потребления и торговли. Однако конечный экономический эффект и долгосрочное влияние этих кредитов будут зависеть от эффективности распределения средств и общей экономической ситуации в стране.