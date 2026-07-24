Узбекистан и США обсуждают финансирование крупного железорудного проекта «Тебинбулак»

БАКУ/ Trend/ - Узбекский металлургический комбинат Uzmetkombinat и Международная корпорация по финансированию развития США (DFC) провели предварительные переговоры о возможном финансировании проекта по освоению железорудного месторождения Тебинбулак — одной из крупнейших горнодобывающих и металлургических инициатив страны.

Об этом говорится в заявлении Uzmetkombinat, опубликованном по итогам встречи делегации во главе с председателем правления и генеральным директором Бахадиром Абдуллаевым с представителями банка Standard Chartered и руководством DFC в Нью-Йорке.

Стороны обсудили стратегическое значение месторождения Тебинбулак для металлургической отрасли Узбекистана, включая его роль в снижении зависимости страны от импортной железной руды, укреплении отечественной сырьевой базы и расширении производственных мощностей промышленности.

«Стороны договорились рассмотреть возможности финансирования проекта, расширить сотрудничество с международными финансовыми институтами и продолжить переговоры», — говорится в заявлении Uzmetkombinat.

По данным компании, представители DFC отметили, что проект «Тебинбулак» может сыграть важную роль в повышении устойчивости экономики Узбекистана и диверсификации цепочек поставок, что отражает растущий международный интерес к проектам по освоению стратегически важных полезных ископаемых.

В ходе встречи также были рассмотрены возможные механизмы привлечения долгосрочного финансирования. В обсуждениях наряду с узбекской делегацией и представителями DFC участвовал банк Standard Chartered.

Месторождение Тебинбулак, расположенное на северо-западе Узбекистана, считается одним из крупнейших железорудных месторождений страны и является ключевым элементом государственной стратегии по модернизации отечественной сталелитейной промышленности. Реализация проекта, как ожидается, позволит увеличить внутреннее производство сырья, сократить зависимость от импорта и способствовать развитию производств с более высокой добавленной стоимостью внутри страны.

Переговоры стали очередным шагом в усилиях Uzmetkombinat по привлечению международных партнеров и финансирования для реализации проекта, который рассматривается как одна из флагманских промышленных инвестиций Узбекистана. Более широкое участие международных финансовых институтов может укрепить инвестиционную привлекательность проекта и поддержать долгосрочную цель страны по расширению внутреннего производства металлов и созданию более устойчивых промышленных цепочек поставок.