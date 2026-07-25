Казахстан и Россия продолжают наращивать объемы взаимной торговли - Токаев

БАКУ /Trend/ – Казахстан и Россия продолжают наращивать объемы взаимной торговли, инвестиций и промышленной кооперации.
Согласно сообщению пресс-службы Президента Казахстана, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске.
По словам Токаева, именно практическое взаимодействие регионов придает двустороннему сотрудничеству конкретное содержание.
«Отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран», — сказал он.
Президент отметил, что подписанные в ходе взаимных государственных визитов документы создали новую основу для дальнейшего развития сотрудничества.
«Россия – крупный торговый партнер Казахстана. Двусторонний
товарооборот в прошлом году приблизился к 28 миллиардам долларов.
Благодаря общим усилиям этот показатель неуклонно растет: за первые
пять месяцев текущего года объем взаимной торговли увеличился почти
на 10 процентов», — подчеркнул Токаев.
По его словам, Россия остается одним из ключевых инвесторов казахстанской экономики.
«За последние 20 лет Россия вложила в экономику нашей страны более 30 миллиардов долларов. В первом квартале текущего года приток российских инвестиций увеличился на 45 процентов», — отметил он.
Токаев сообщил, что сегодня в Казахстане работают свыше 20 тысяч
предприятий с российским участием, тогда как объем казахстанских
инвестиций в российскую экономику превысил 9 миллиардов
долларов.
Отдельно он остановился на промышленной кооперации.
«Нашими странами сформирован широкий портфель из 177 крупных проектов с инвестициями, превышающими 52 миллиарда долларов. Причем 122 из них уже реализованы с созданием более 30 тысяч рабочих мест», — сказал Президент Казахстана.