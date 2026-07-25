Россия и Казахстан сообщили о росте торговли и инвестиций на межрегиональном форуме

БАКУ /Trend/ - Россия и Казахстан продолжают наращивать двустороннюю торговлю и инвестиционное сотрудничество благодаря активному взаимодействию регионов и реализации совместных промышленных проектов.

Согласно пресс-службе Кремля, об этом заявил Президент России Владимир Путин, выступая на открытии XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

Обращаясь к более чем 650 участникам форума, среди которых руководители российских регионов и казахстанских областей, представители правительств, парламентов, бизнеса и экспертного сообщества, Путин подчеркнул значение межрегиональных связей для развития стратегического партнерства двух стран. «На только что состоявшихся у нас с Президентом Казахстана переговорах мы высоко оценили деятельное участие регионов в продвижении всего комплекса российско-казахстанского партнерства», - сказал он.

По словам президента России, скоординированные усилия региональных властей и бизнеса способствуют дальнейшему росту экономического сотрудничества. «В 2025 году взаимный товарооборот достиг почти 29 миллиардов долларов, а объем российских капиталовложений в казахстанскую экономику преодолел отметку в 30 миллиардов долларов», - отметил Путин.

Он также сообщил, что основу совместной работы составляет масштабная программа межрегионального сотрудничества, рассчитанная до 2028 года. «На базе масштабной двусторонней программы межрегионального сотрудничества, рассчитанной на период до 2028 года, реализуются крупные совместные проекты. Они охватывают такие секторы экономики, как энергетика, машиностроение, автомобильная и химическая промышленность», - подчеркнул Путин.

Президент России также обратил внимание на расширение контактов между регионами двух стран в сфере науки, образования, культуры и спорта. «Межрегиональное партнерство основывается на обширной договорно-правовой базе. Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписывается регионами и в эти дни в Омске», - добавил он.

По словам Путина, межрегиональное сотрудничество остается одним из ключевых факторов развития российско-казахстанских отношений, способствуя укреплению экономических связей и расширению взаимодействия между двумя странами.