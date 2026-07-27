Производство «зеленой» электроэнергии в Узбекистане выросло на 23%

БАКУ/ Trend/ - В Узбекистане за первые семь месяцев 2026 года было произведено 7 млрд киловатт-часов (кВт·ч) электроэнергии из возобновляемых источников, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщило Министерство энергетики Узбекистана.

По данным ведомства, в настоящее время в стране действуют 21 объект возобновляемой энергетики общей установленной мощностью 5 602 МВт. В их числе 15 солнечных электростанций суммарной мощностью 3 930 МВт и 6 ветровых электростанций общей мощностью 1 672 МВт.

В последние годы производство электроэнергии из возобновляемых источников в стране стремительно растет. В 2022 году было выработано 434 млн кВт·ч, в 2023 году — 576,9 млн кВт·ч, в 2024 году объем производства увеличился до 4,9 млрд кВт·ч, а по итогам 2025 года достиг 10,5 млрд кВт·ч.

В общей сложности с 2022 года по июль 2026 года Узбекистан произвел более 23,4 млрд кВт·ч электроэнергии из возобновляемых источников.

Как отметили в министерстве, расширение использования возобновляемой энергетики позволило сэкономить около 6,24 млрд кубометров природного газа, а также предотвратить выброс в атмосферу примерно 13,46 млн тонн загрязняющих веществ.

Развитие возобновляемой энергетики является одним из ключевых направлений перехода Узбекистана к «зеленой» экономике. Этому способствуют масштабные инвестиции, внедрение современных технологий и реализация международных проектов сотрудничества.

Развертывание объектов возобновляемой энергетики также поддерживается инвестициями в развитие инфраструктуры электропередачи. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансировал строительство высоковольтных линий электропередачи протяженностью в несколько сотен километров, а также крупных подстанций, обеспечивающих подключение новых солнечных и ветровых электростанций, расположенных в удаленных районах, к национальной энергосистеме. Кроме того, банк формирует портфель новых проектов по развитию энергосетей и оказывает техническую помощь для совершенствования системы управления и повышения эффективности электроэнергетического сектора Узбекистана.

По оценке Trend, развитие возобновляемой энергетики в Узбекистане за последние три года значительно ускорилось. Если в 2023 году производство составляло 576,9 млн кВт·ч, то уже в 2025 году оно достигло 10,5 млрд кВт·ч, увеличившись более чем в 18 раз. За первые семь месяцев 2026 года страна уже произвела 7 млрд кВт·ч, что свидетельствует о сохранении высоких темпов роста при текущей динамике.

Ввод в эксплуатацию 21 крупной солнечной и ветровой электростанции общей мощностью 5,6 ГВт, наряду с продолжающимися инвестициями в развитие сетевой инфраструктуры, способствует диверсификации структуры производства электроэнергии и повышает способность энергосистемы интегрировать возобновляемые источники энергии. Ожидается, что сочетание новых генерирующих мощностей и модернизации электросетей укрепит долгосрочную энергетическую безопасность страны, снизит зависимость от природного газа и будет способствовать достижению целей по декарбонизации экономики.