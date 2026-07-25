Кыргызстан и Иран обсудили региональную и международную повестку дня

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан и Иран обсудили вопросы региональной и международной повестки дня.

Как сообщает Министерство иностранных дел Кыргызстана, эти вопросы были рассмотрены в ходе двусторонней встречи министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Аббасом Аракчи, проведенной в рамках заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"В ходе беседы, прошедшей в традиционно дружественной атмосфере, стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-иранских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива", - отмечается в информации ведомства.

Министры также уделили особое внимание сотрудничеству в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других международных организаций.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-иранского торгово-экономического сотрудничества.