Назван объем производства электроэнергии в Азербайджане в январе-июне

БАКУ/Trend/ - В январе-июне текущего года в Азербайджане произведено 12 миллиардов 536,1 миллиона киловатт-часов (кВт/ч) электроэнергии.

Об этом сообщается в отчете Государственного комитета статистики Азербайджана.

Согласно информации, данный показатель снизился на 416,9 миллиона кВт/ч, или на 3,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом 12 миллиардов 170,9 миллиона кВт/ч произведенной электроэнергии составила товарная электроэнергия, что означает снижение на 336,7 миллиона кВт/ч, или на 2,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В целом, в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в январе–июне 2026 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 миллиард 803,8 миллиона манатов.

Объем произведенной продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 318 миллионов манатов.

Азербайджан реализует масштабные проекты по увеличению производства электроэнергии и диверсификации энергетической системы. Особое внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии, что является одним из ключевых приоритетов государственной энергетической стратегии. В настоящее время в стране реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству солнечных и ветряных электростанций с такими партнерами, как BP, Masdar, ACWA Power, China Gezhouba Group Overseas Investment, SOCAR Green и другие. В результате реализации этих проектов в ближайшие годы к энергобалансу Азербайджана добавятся тысячи мегаватт новых генерирующих мощностей, что позволит снизить внутренний спрос на природный газ и направить большие объемы газа на экспорт.

По словам министра энергетики Парвиза Шахбазова, в результате реализации этих проектов планируется довести долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе Азербайджана примерно до 43% к 2035 году.

Министр отметил, что Азербайджан реализует стратегические проекты по формированию новой энергетической и инвестиционной платформы между Центральной Азией и соседними регионами. По его словам, одной из ключевых инициатив является проект "Зеленого энергетического коридора Центральная Азия – Азербайджан". "Создание Транскаспийского энергетического коридора, который объединит энергосистемы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, является неотъемлемой частью стратегического видения наших стран. Этот проект также открывает широкие возможности для развития Среднего коридора, который будет играть роль зеленого энергетического моста между Европой, Азией и Китаем через Каспийское море", – подчеркнул Парвиз Шахбазов.

По словам министра, совместное предприятие Green Corridor Alliance, расположенное в городе Баку, уже функционирует и координирует работы по технико-экономическому обоснованию, финансируемому Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития. Наряду с этим, интенсивно ведутся работы по "Зеленому энергетическому коридору Каспий – Черное море – Европа", а также по энергетическим интерконнекторам Азербайджан – Турция – Европа и Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария.

П. Шахбазов отметил, что "зеленые энергетические коридоры формируют геоэкономическую карту будущего", и эти инициативы будут стимулировать не только экспорт энергии, но и развитие цифровых соединений, волоконно-оптической инфраструктуры и регионального экономического сотрудничества.

В свою очередь, председатель Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев в эксклюзивном интервью Trend отметил, что страна играет все более важную роль в формировании зеленого энергетического моста между Европой и Центральной Азией.

"Азербайджан уже является не только экспортером энергетических ресурсов, но и одним из инициаторов региональных энергетических связей и зеленых энергетических коридоров. Реализуемые в настоящее время проекты ветряной и солнечной энергетики не только укрепят энергетическую безопасность страны, но и значительно расширят возможности экспорта электроэнергии", – подчеркнул Джавид Абдуллаев.

По его словам, большой ветровой потенциал Каспийского моря, создание новых линий электропередачи и такие инициативы, как "Зеленый энергетический коридор Каспий – Черное море – Европа", еще больше укрепят роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. "Зеленые энергетические проекты не только принесут стране дополнительные экспортные доходы, но и позволят оптимизировать внутренний энергобаланс, сократить потребление природного газа и направить большие объемы газа на внешние рынки", – добавил он.