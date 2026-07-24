Назван объем гарантированных закупок пшеницы у фермеров в Иране

БАКУ /Trend/ - С начала текущего иранского года (с 21 марта 2026 года) объем гарантированных государственных закупок пшеницы у фермеров в Иране увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства Ирана сообщил заместитель министра сельского хозяйства Акбар Фатхи.

"С начала текущего иранского года у фермеров страны в рамках гарантированных госзакупок было приобретено более 5,5 миллиона тонн пшеницы. Это свидетельствует о росте на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — отметил он.

А. Фатхи добавил, что с началом уборочной кампании в провинциях с холодным климатом объем закупаемой пшеницы существенно возрастет.

Замминистра сообщил, что в общей сложности за приобретенную пшеницу фермерам уже выплачено 630 триллионов риалов (около 463 миллионов долларов). На сегодня общая сумма, подлежащая выплате аграриям, составляет 2,73 квадриллиона риалов (около 2 миллиардов долларов).

А. Фатхи отметил, что по поручению Президента Ирана Масуда Пезешкиана, Организация по планированию и бюджету, а также Организация целевого управления субсидиями держат этот вопрос на особом контроле, в связи с чем в ближайшие дни ожидается ускорение процесса выплат.

"Задержка выплат за приобретенную пшеницу связана с вопросами выделения средств. В государственном бюджете на текущий год заложены средства на гарантированные закупки пшеницы, однако возникла задержка с обеспечением ликвидности", — пояснил он.

Замминистра добавил, что министерство сельского хозяйства подготовило план по обеспечению оборотного капитала фермеров, выращивающих пшеницу, за счет банковских кредитов. Предпринимаются усилия для того, чтобы в преддверии начала посевной кампании следующего года фермеры не столкнулись с нехваткой финансовых средств.

Отметим, что в текущем иранском году (с 21 марта 2026 года по 20 марта 2027 года) в Иране ожидается сбор 13,5 миллиона тонн пшеницы, из которых 9–10 миллионов тонн планируется закупить государством у фермеров на гарантированной основе.

Напомним, что в прошлом иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) в Иране было собрано 11,7 миллиона тонн пшеницы. Из них 7,8 миллиона тонн было закуплено у фермеров в рамках гарантированных государственных закупок.

Согласно анализу Trend, данные показатели свидетельствуют о том, что производство пшеницы в Иране сохраняет стабильные темпы роста, способствуя укреплению продовольственной безопасности страны. Учитывая, что в северных и высокогорных регионах страны сезон сбора урожая только начинается, в ближайшие недели ожидается дальнейший рост объемов госзакупок. В то же время оперативные меры правительства по ускорению задерживающихся выплат и предоставлению дополнительных кредитных линий фермерам могут оказать положительное влияние на устойчивость производства в преддверии нового посевного сезона.