“Шамахинская встреча” и важный вклад Азербайджана в международную климатическую дипломатию

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и после председательства в COP29 успешно продолжает свою активную роль в международной климатической дипломатии. “Шамахинская встреча”, которая проводится уже третий год подряд, превратилась в устойчивую международную платформу и собирает вместе председателей переговорных групп в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), а также глав делегаций ряда государств-сторон, ответственных за климатические переговоры. Встреча продолжает вносить важный вклад в процесс COP как одна из значимых неофициальных платформ климатических переговоров.

“Шамахинская встреча” начинает занимать особое место в ряду авторитетных международных мероприятий в области климатических изменений, проводимых в течение года. Традиционно ежегодный календарь климатической дипломатии открывается “Японо-бразильским диалогом” с участием главных климатических переговорщиков в Токио. Затем, в апреле-мае, проводятся “Петерcбергский климатический диалог” (Берлин) и “Копенгагенская министерская встреча” на уровне министров. В июне проходят летние сессии Вспомогательных органов РКИК ООН в Бонне. Сразу после Боннской конференции обычно проводится “Встреча министров по климатическим действиям” (MOCA), совместно организуемая Европейским союзом, Китаем и Канадой.

В этом контексте “Шамахинская встреча”, уже в третий раз проводимая в период между Боннской сессией и Pre-COP, сформировалась как важная платформа, заполняющая образовавшийся пробел в календаре климатических переговоров. Проведение встречи примерно через месяц после окончания летней сессии Вспомогательных органов вносит существенный вклад в продвижение результатов, достигнутых в Бонне, сближение существующих разногласий посредством конструктивного и искреннего диалога, а также укрепление доверия между сторонами. Организация встречи в неофициальном формате и в атмосфере открытых обсуждений предоставляет государствам-участникам возможность более свободно излагать свои позиции, усиливать взаимопонимание и определять возможные направления для компромиссов.

“Шамахинская встреча”, проведенная в текущем году

В текущем году “Шамахинская встреча” прошла 22–23 июля в рамках сотрудничества с Председательством COP31 (Турция и Австралия).

В мероприятии приняли участие более 70 представителей из 34 стран, включая Председательство COP31 (Турция и Австралия), Фиджи и Тувалу, которые примут Pre-COP31 и его сегмент на уровне лидеров, Эфиопию, которая будет председательствовать на COP32, Ирландию, председательствующую в текущем Совете Европейского Союза, а также Германию, Италию, Чехию и Швецию, входящие в ЕС, а также Китай, Россию, Египет, Пакистан, Кению, Нигерию и Секретариат РКИК ООН. Участники были представлены на уровне министров, заместителей министров, представителей глав государств по климатическим вопросам, председателей переговорных групп, действующих в рамках РКИК ООН, руководителей делегаций государств-сторон и других высокопоставленных официальных лиц.

Нынешняя “Шамахинская встреча”, как и в предыдущие годы, была посвящена основным направлениям повестки климатических переговоров, включая климатическое финансирование, справедливый переход, адаптацию к последствиям климатических изменений и сокращение выбросов парниковых газов, а также приоритетам Председательства COP31. В этих рамках состоялся широкий обмен мнениями по итогам шестьдесят четвертой сессии Вспомогательных органов РКИК ООН, прошедшей в июне текущего года в Бонне, основным вопросам, обсуждавшимся на этой сессии, и перспективам их развития в рамках COP31.

Кроме того, на нынешней “Шамахинской встрече” были проведены обсуждения, касающиеся реализации Тройственного мандата “Миссия Белен 1.5”, осуществляемого председательствами COP29, COP30 и COP31.

Для справки следует отметить, что на COP28 государствами-сторонами РКИК ООН председательствам Объединенных Арабских Эмиратов (COP28), Азербайджана (COP29) и Бразилии (COP30) было поручено выполнение Тройственного мандата под названием “Дорожная карта к Миссии 1.5” (Roadmap to Mission 1.5) с целью оказания поддержки в подготовке определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в рамках Парижского соглашения. После успешного завершения этого мандата в рамках COP30 государства-стороны поручили председательствам COP29, COP30 и COP31 новый Тройственный мандат под названием “Миссия Белен 1.5”. Новый мандат направлен на содействие подготовке и реализации определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) и национальных планов адаптации (НПА) стран, укрепление международного сотрудничества в этой области, а также оценку достигнутого прогресса. В соответствии с мандатом, предусматривается подготовка и представление государствам-сторонам отчета, отражающего проделанную в этом направлении работу до COP31.

Азербайджан совместно с Бразилией, Турцией и Австралией продолжает сотрудничество по реализации этого мандата. В рамках “Шамахинской встречи” участникам была предоставлена подробная информация о проделанной работе, заслушаны мнения и предложения представителей, а также состоялся обмен мнениями о процессе подготовки отчета и его возможных результатах.

Участники мероприятия высоко оценили превращение “Шамахинской встречи” в устойчивую международную платформу, а делегация Эфиопии, которая примет COP32 в 2027 году, заявила о своей готовности к проведению четвертой “Шамахинской встречи” в июле следующего года при совместной организации с Азербайджаном.

Другие вклады Азербайджана в международную климатическую дипломатию

Наряду с превращением “Шамахинской встречи” в устойчивую международную платформу, Азербайджан продолжает свою активную роль и в других направлениях глобальной климатической дипломатии.

В этом контексте, поручение нашей стране Тройственного мандата на COP30 во второй раз с целью продвижения приоритетных направлений климатической повестки является показателем растущего международного авторитета Азербайджана и его признания в качестве надежного партнера. Предоставление столь важного мандата государству, уже завершившему председательство в COP, вновь подтверждает высокое доверие международного сообщества к лидерству и посредническому потенциалу Азербайджана.

Одновременно с этим, для проведения переговоров по определению страны-хозяйки COP31 Председателем COP30 был предоставлен специальный мандат заместителям министров иностранных дел Азербайджана и Бразилии. Благодаря интенсивным переговорам, проведенным представителями Азербайджана и Бразилии в течение двух недель с Турцией, Австралией, Группой западноевропейских и других государств (WEOG), а также Секретариатом РКИК ООН, стало возможным определить страну-хозяйку COP31.

Кроме того, на COP29 Азербайджану и Бразилии был поручен мандат на подготовку “Дорожной карты из Баку в Белен к 1,3 триллиона” (Baku to Belém Roadmap to 1.3T) с целью доведения ежегодного объема климатического финансирования для развивающихся стран как минимум до 1,3 триллиона долларов США. В рамках этого мандата в итоговом отчете, совместно подготовленном обоими председательствами, впервые были систематически представлены направления политики и механизмы финансирования, которые могут позволить ежегодному объему глобального климатического финансирования превысить уровень в один триллион долларов США. После представления Дорожной карты на COP30 Азербайджан и Бразилия продолжают совместные действия по продвижению ее результатов и поддержанию диалога с государствами-сторонами.

Помимо этого, на COP30 для продвижения трех основных переговорных процессов в рамках Глобального подведения итогов (Global Stocktake – GST) Парижского соглашения Председательством COP30 Азербайджану и Норвегии был поручен мандат “Министерской пары” (Ministerial Pair). В рамках этого мандата Азербайджан и Норвегия провели интенсивные консультации со всеми переговорными группами и многочисленными государствами-сторонами, внеся важный вклад в сближение разногласий и принятие итоговых решений на основе консенсуса.

Также в текущем году Азербайджан примет вторую “Климатическую неделю” РКИК ООН. В рамках “Климатической недели”, которая пройдет 7–11 сентября текущего года, Секретариатом РКИК ООН, Турцией, Австралией, Бразилией, а также Азербайджаном как страной-хозяйкой планируется проведение более 40 мероприятий. По количеству участников и масштабу мероприятий “Климатическая неделя” РКИК ООН считается одним из крупнейших международных климатических мероприятий, проводимых после COP и летней сессии Вспомогательных органов РКИК ООН.

Таким образом, Азербайджан продолжает играть активную роль в продвижении основных вопросов глобальной климатической повестки, реализации нового Тройственного мандата и обеспечении успешных результатов COP31, в тесном сотрудничестве с Председательством COP30, Председательством COP31 (Турция и Австралия) и другими партнерами. Эти мероприятия демонстрируют, что и после председательства в COP29 Азербайджан еще больше укрепил свои позиции как надежный партнер, конструктивный посредник и один из ведущих участников международной климатической дипломатии в глобальном климатическом управлении.