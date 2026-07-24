Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 июля

БАКУ / Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 июля.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9345 маната, 1 турецкая лира – 0,0359 маната, 100 российских рублей – 2,1711 маната.
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