Кыргызстан увеличил импорт торфа из России

БАКУ/ Trend/ - Кыргызстан значительно нарастил импорт торфа из России в первые пять месяцев 2026 года: существенно выросли как объемы поставок, так и их стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызстана, с января по май 2026 года республика импортировала из России 1 223 тонны торфа, что на 54,9% больше по сравнению с 790 тоннами за аналогичный период 2025 года.

Стоимость импорта составила 23,2 млн сомов (около $265,3 тыс.) против 12,2 млн сомов (около $139,8 тыс.) годом ранее. Таким образом, рост составил 90,2% в сомовом выражении и 89,8% — в долларовом эквиваленте.

По оценке Trend, стоимость импорта росла значительно быстрее, чем его физические объемы, что свидетельствует об увеличении средней цены одной тонны торфа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может быть связано с ростом транспортных расходов, повышением регионального спроса или удорожанием самой торфяной продукции.

В отчетный период Россия оставалась единственным поставщиком торфа в Кыргызстан среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сохранив статус основного внешнего источника этой продукции для республики.

Рост импорта торфа указывает на сохраняющийся высокий спрос со стороны сельскохозяйственного и садоводческого секторов Кыргызстана, где торф широко используется в качестве улучшителя почвы и субстрата для выращивания растений. Одновременно это отражает продолжающееся развитие торгового сотрудничества между двумя странами — участницами ЕАЭС.