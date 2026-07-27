Кыргызстан увеличил импорт природного и сжиженного газа из России

БАКУ/ Trend/ - Кыргызстан значительно увеличил импорт природного и сжиженного газа из России в первые пять месяцев 2026 года: существенно выросли как объемы поставок, так и их стоимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызстана, с января по май 2026 года республика импортировала из России 80 414 тонн природного и сжиженного газа, что на 39,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем поставок составил 57 567 тонн.

Стоимость импорта достигла 2,63 млрд сомов (около $30,07 млн) против 1,83 млрд сомов (около $21,01 млн) годом ранее. Таким образом, рост составил 43,6% в сомовом выражении и 43,1% — в долларовом.

По оценке Trend, стоимость импорта выросла немного быстрее, чем его физические объемы, что свидетельствует о незначительном увеличении средней цены импортируемого газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика может быть связана с изменением условий контрактов, транспортных расходов или структуры поставок газа.

Россия в отчетный период сохранила статус основного поставщика природного и сжиженного газа в Кыргызстан, что подчеркивает важность двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и долгосрочных соглашений о поставках между двумя странами.

Рост импорта газа происходит на фоне продолжающегося экономического роста Кыргызстана и увеличения спроса на энергоресурсы. Страна стремится обеспечить надежные поставки топлива для населения, промышленности и электроэнергетики, одновременно укрепляя свою энергетическую безопасность.