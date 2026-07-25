Азербайджан подчеркнул в ООН наличие серьезных вызовов в области энергоэффективности

БАКУ/ Trend/ - Переход к чистой энергетике стал одним из ключевых элементов устойчивого развития, борьбы с изменением климата и обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. Об этом заявила третий секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Гямяр Сафарова в ходе неофициального интерактивного диалога на тему «Ускорение глобального энергетического перехода: развитие возобновляемой энергетики, энергоэффективности и международного сотрудничества».

«Несмотря на значительный прогресс в расширении использования возобновляемых источников энергии и повышении энергоэффективности, сохраняются серьезные вызовы. Для того чтобы все страны, особенно развивающиеся, могли воспользоваться возможностями энергетического перехода, необходимо устранить инвестиционные разрывы, модернизировать электросетевую инфраструктуру, расширить системы накопления энергии, а также обеспечить доступ к финансированию и технологиям.

В этом контексте международное сотрудничество и эффективные партнерства остаются незаменимыми. Азербайджан считает, что трансграничное взаимодействие и многосторонние партнерства могут сыграть важную роль в укреплении энергетической безопасности при одновременном продвижении глобальных климатических целей.

Будучи председателем COP29, Азербайджан работал над укреплением международного сотрудничества и продвижением реализации ключевых направлений климатической повестки. В рамках Бакинского пакта о климатическом единстве удалось достичь важных прорывов по всем направлениям — от долгожданного прогресса в запуске высококачественных углеродных рынков до согласования новой коллективной цели по климатическому финансированию, что произошло впервые в истории Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), а также обеспечения полноценного функционирования Фонда реагирования на потери и ущерб.

Понимая, что стремительное развитие возобновляемой энергетики должно сопровождаться созданием современных и устойчивых электроэнергетических систем, Азербайджан также выступил с инициативой COP29 Global Energy Storage and Grids Pledge Initiative, направленной на активизацию инвестиций в развитие электросетей и систем накопления энергии как важнейших условий для безопасного, надежного и устойчивого перехода к чистой энергетике.

На национальном уровне Азербайджан реализует масштабную программу диверсификации энергетики, основанную на стратегии развития "Азербайджан-2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", в которой создание чистой окружающей среды и развитие «зеленой» экономики определены в числе пяти национальных приоритетов страны. В соответствии с этим курсом Азербайджан продолжает расширять производство энергии из возобновляемых источников за счет реализации крупных проектов в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики в различных регионах страны, включая освобожденные от оккупации территории.

Усилия Азербайджана по послевоенному восстановлению и развитию также демонстрируют приверженность принципам устойчивого и «зеленого» роста. Руководствуясь принципами охраны окружающей среды и климатической устойчивости, страна внедряет современные подходы к градостроительству, решения на основе возобновляемых источников энергии, устойчивую инфраструктуру, а также инновационные концепции «умного города» и «умного села».

Ускорение глобального энергетического перехода требует практических действий, укрепления партнерств и устойчивых инвестиций в развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности, модернизацию электросетей и сопутствующей инфраструктуры. Азербайджан остается приверженным созданию чистой окружающей среды и развитию «зеленой» экономики посредством инвестиций в возобновляемую энергетику, развитие устойчивой инфраструктуры и международного сотрудничества и готов совместно со всеми партнерами работать над построением инклюзивного, устойчивого и надежного энергетического будущего, которое принесет пользу всем», — заявила Гямяр Сафарова.