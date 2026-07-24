Музыка, объединяющая страны: в Кыргызстане состоялся концерт для СМИ Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

ИСЫК-КУЛЬ /Trend/ — Для представителей ведущих средств массовой информации Азербайджана, прибывших в Кыргызстан в рамках пресс-тура, была организована концертная программа, ставшая ярким завершением насыщенных дней знакомства со страной, ее культурой и традициями.

Вечер наполнился мелодиями кыргызской музыки, национальными песнями и выступлениями местных артистов. Гости смогли почувствовать атмосферу гостеприимства, которой славится Кыргызстан, и еще глубже познакомиться с богатым культурным наследием республики.

Открывая мероприятие, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Салкын Сарногоева отметила, что пресс-туры уже стали доброй традицией и важным инструментом укрепления профессиональных и человеческих связей между журналистами разных стран.

По ее словам, сегодня, когда мир сталкивается с вызовами, связанными с распространением дезинформации, информационными атаками и стремительным развитием новых медиа, особое значение приобретает прямое взаимодействие представителей СМИ, обмен опытом и создание совместных проектов.

Сарногоева подчеркнула, что Кыргызстан открыт для дальнейшего сотрудничества с азербайджанскими коллегами и рассчитывает на развитие новых совместных медиапроектов и информационных инициатив.

Особую атмосферу вечеру придали слова о том, что, несмотря на постоянные поездки и насыщенную журналистскую работу, самым важным остается возвращение домой, где человека ждут родные и близкие. Именно этого — теплых встреч и добрых воспоминаний — кыргызская сторона пожелала своим гостям.

Эксперт информационной службы Администрации Президента Кыргызстана Азамат Курамаев отметил, что за дни пресс-тура участники стали не просто коллегами, а настоящими друзьями, а впечатления от Кыргызстана и Иссык-Куля, который называют жемчужиной страны, надолго останутся в памяти гостей.

Старший советник Пресс-службы Президента Азербайджана Фатима Мирзоева выразила признательность кыргызской стороне за высокий уровень организации пресс-тура. По ее словам, программа была тщательно продумана и позволила представителям различных медиа — телевидения, интернет-изданий и блогосферы — получить интересный и разнообразный материал для освещения.

Она отметила, что организаторы на протяжении всего визита оказывали всестороннюю поддержку журналистам, оперативно предоставляли необходимую информацию и сопровождали представителей СМИ на всех этапах программы.

Мирзоева отдельно поблагодарила координаторов и всю команду, работавшую с азербайджанской делегацией, подчеркнув их профессионализм, отзывчивость и постоянную готовность помочь.

Она выразила искреннюю благодарность кыргызской стороне за теплый прием, безупречную организацию визита и плодотворное сотрудничество, отметив, что совместная работа продолжится и в дальнейшем.

Концертная программа стала не только культурным событием, но и символом укрепления дружеских и профессиональных связей между представителями медиасообщества Азербайджана и Кыргызстана. Под звуки национальных мелодий и аплодисменты зрителей вечер завершился, оставив у гостей самые теплые воспоминания о кыргызской земле.