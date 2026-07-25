Производство ветровой энергии в Азербайджане многократно выросло

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года на ветряных электростанциях (ВЭС) в Азербайджане было произведено 499,9 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Об этом сообщается в отчете Государственного статистического комитета.

Согласно информации, этот показатель на 478,1 миллиона кВт·ч или в 22,9 раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года.

В то же время, в отчетном периоде в стране на солнечных электростанциях было произведено 256,4 миллиона кВт·ч электроэнергии, что на 2,1 миллиона кВт·ч или 0,8% меньше по сравнению с первыми шестью месяцами 2025 года.

Кроме того, в первой половине текущего года на тепловых электростанциях (ТЭС) в стране произведено 9,414 миллиарда кВт·ч электроэнергии. Это на 969,7 миллиона кВт·ч или 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде на гидроэлектростанциях (ГЭС) в Азербайджане произведено 1,874 миллиарда кВт·ч электроэнергии, что в годовом сравнении означает рост на 31 миллион кВт·ч или 1,7%.

Отметим, что в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане в январе-июне 2026 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 миллиард 803,8 миллиона манатов. Объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов, составил 318 миллионов манатов.

Азербайджан реализует масштабные проекты по увеличению производства электроэнергии и диверсификации энергетической системы. Особенно развитие возобновляемых источников энергии является одним из основных приоритетов энергетической стратегии государства. В настоящее время в стране реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству солнечных и ветряных электростанций с такими партнерами, как BP, Masdar, ACWA Power, China Gezhouba Group Overseas Investment, SOCAR Green и другие. В результате реализации этих проектов в ближайшие годы к энергетическому балансу Азербайджана будут добавлены тысячи мегаватт новых генерирующих мощностей, что позволит снизить внутренний спрос на природный газ и направить больший объем газа на экспорт.

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По словам министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, в результате этих проектов предусматривается довести долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Азербайджана примерно до 43 процентов к 2035 году.

Министр отметил, что Азербайджан реализует стратегические проекты по формированию новой энергетической и инвестиционной платформы между Центральной Азией и соседними регионами. По его словам, одной из основных инициатив является проект Центральная Азия–Азербайджан "Зеленый энергетический коридор". "Создание Транскаспийского энергетического коридора, который объединит энергосистемы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, является частью стратегического видения наших стран. Этот проект также создает широкие возможности для развития Среднего коридора, который будет играть роль зеленого энергетического моста между Европой, Азией и Китаем через Каспийское море", – подчеркнул Парвиз Шахбазов.

По словам министра, совместное предприятие Green Corridor Alliance, расположенное в городе Баку, уже функционирует и координирует работы по технико-экономическому обоснованию, финансируемые Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития. Наряду с этим, интенсивно ведутся работы по "Зеленому энергетическому коридору" Каспий–Черное море–Европа, а также по энергетическим интерконнекторам Азербайджан–Турция–Европа и Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария. Парвиз Шахбазов отметил, что "зеленые энергетические коридоры формируют геоэкономическую карту будущего", и эти инициативы будут стимулировать не только экспорт энергии, но и развитие цифровых соединений, волоконно-оптической инфраструктуры и регионального экономического сотрудничества.

Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев в эксклюзивном интервью Trend отметил, что страна играет все более важную роль в формировании зеленого энергетического моста между Европой и Центральной Азией.

"Азербайджан уже не только экспортер энергетических ресурсов, но и один из инициаторов региональных энергетических соединений и зеленых энергетических коридоров. Реализуемые в настоящее время проекты ветровой и солнечной энергетики не только укрепляют энергетическую безопасность страны, но и значительно увеличат возможности экспорта электроэнергии", – подчеркнул Джавид Абдуллаев.

По его словам, большой ветровой потенциал Каспийского моря, создание новых линий электропередачи и такие инициативы, как "Зеленый энергетический коридор" Каспий–Черное море–Европа, еще более усилят роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. "Зеленые энергетические проекты не только принесут стране дополнительные экспортные доходы, но и позволят оптимизировать внутренний энергетический баланс, сократить потребление природного газа и направить больший объем газа на внешние рынки", – добавил он.