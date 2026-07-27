Возможным атакам будет дан более жесткий ответ - армия Ирана

БАКУ /Trend/ - Возможным атакам противника будет дан более жесткий ответ.

Об этом говорится в распространенном сообщении армии Ирана.

«Армия Ирана не допустит ни малейшей халатности в вопросах защиты территориальной целостности и независимости страны и даст более жесткий ответ на любые атаки со стороны противников», – отмечается в сообщении.

Армия Ирана подчеркивает, что вооруженные силы, наряду с другими военными структурами страны, всегда находятся в состоянии готовности перед любыми угрозами и планами.

В заявлении также добавлено, что вооруженные силы Ирана готовы бороться с противником в любой точке страны и, стоя на переднем рубеже защиты территориальной целостности, способны дать реакцию на любые возможные действия.

Напомним, что очередной виток напряженности в американо-иранских отношениях начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по иранской территории под предлогом ответа на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.