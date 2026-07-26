Казахстан начал строительство сухого порта и логистического парка на границе с Китаем

БАКУ/ Trend/ - В Маканчинском районе Абайской области Казахстана официально началось строительство мультимодального сухого порта «Бахты» и логистического парка. Об этом сообщили в акимате региона.

Выступая на церемонии закладки фундамента, аким Абайской области Берик Уали заявил, что проект укрепит не только транспортно-логистический потенциал региона, но и позиции Казахстана как ключевого транзитного узла Евразии.

«Глава государства определил укрепление роли Казахстана как ведущего транзитного хаба Евразии и расширение транзитного потенциала страны в качестве стратегических приоритетов. Проект "Бахты" является важным шагом на пути к достижению этих целей. Этот сухой порт станет новой точкой экономического роста, объединяющей международную торговлю, транспорт и логистику, привлекающей инвестиции, способствующей развитию бизнеса и увеличению экспортного потенциала приграничных территорий», — сказал он.

По данным акимата, сухой порт «Бахты» станет третьим железнодорожным пограничным переходом между Казахстаном и Китаем после Достыка и Хоргоса. Новый логистический хаб позволит увеличить пропускную способность казахстанско-китайской границы еще на 20–25 млн тонн грузов в год, снизив нагрузку на действующие переходы.

Терминал рассчитан на обработку до 1 млн контейнеров в год, при этом к 2032 году прогнозируемый объем перевалки составит 700 тыс. контейнеров ежегодно.

На первом этапе реализации проекта будет привлечено 210 млн долларов частных инвестиций и создано 200 рабочих мест. В период строительства работой будут обеспечены от 800 до 1 200 человек, а после ввода комплекса в эксплуатацию планируется создать от 500 до 1 000 постоянных рабочих мест. Кроме того, в смежных сферах услуг ожидается появление еще 1 500–2 000 рабочих мест.

Логистический комплекс будет включать контейнерный и зерновой терминалы, складские помещения, таможенную и логистическую инфраструктуру, автомобильный терминал и сервисные объекты. Также планируется строительство таможенных складов общей площадью до 50 тыс. квадратных метров.

Проект предусматривает возведение жилого комплекса на 200 мест для вахтовых работников и приглашенных специалистов. Он будет оснащен столовой, прачечной, тренажерным залом и круглосуточным медицинским центром.

Реализация инвестиционного проекта запланирована на 2026–2028 годы. Комплекс разместится на территории площадью 150 гектаров в сельском округе Бахты Маканчинского района.

В акимате также сообщили, что в 2026 году в Абайской области планируется реализовать 41 инвестиционный проект общей стоимостью 131,2 млрд тенге (около 276 млн долларов), что позволит создать 3 263 рабочих места. В первом полугодии уже введены в эксплуатацию 14 инвестиционных проектов на сумму 34,62 млрд тенге, благодаря которым создано 598 рабочих мест.