Германский курс Туркменистана: почему контракт с Vietz важен

БАКУ /Trend/ - 20 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ, разрешающий государственному концерну "Туркменгаз" заключить контракт с германской компанией Vietz GmbH на поставку специализированного технического оборудования. Решение было принято по итогам заседания Кабинета министров, на котором заместитель председателя правительства Гуванч Агаджанов доложил о модернизации материально-технической базы предприятий газовой отрасли.

Согласно сообщению правительства, поставляемое оборудование будет использовано на производственных объектах "Туркменгаз" в рамках модернизации газовой промышленности. При этом в официальном сообщении особо подчеркивается, что сотрудничество с немецкой компанией рассматривается как результат последовательной политики по развитию туркмено-германских деловых связей. Президент Туркменистана отметил, что главной задачей проекта является повышение объемов добычи природного газа за счет обновления технической базы отрасли и поручил обеспечить своевременную реализацию соглашения.

Данное событие вписывается в более широкий контекст туркмено-германских отношений, которые все больше демонстрируют тенденцию к расширению и углублению. За последние годы сотрудничество Туркменистана с германским бизнесом постепенно приобрело прикладной характер, сосредоточившись прежде всего на модернизации ключевых отраслей экономики. Наиболее заметно немецкие компании представлены в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и текстильном производстве - именно в тех секторах, которые туркменское руководство сегодня рассматривает в качестве драйверов экономического развития.

Одним из крупнейших и наиболее долгосрочных примеров остается сотрудничество с CLAAS, которая на протяжении многих лет поставляет Туркменистану зерноуборочные комбайны и тракторы, обеспечивая их сервисное обслуживание и подготовку специалистов. В промышленности значительный вклад внесла Linde Engineering, принявшая участие в строительстве крупнейшего в мире завода по производству бензина из природного газа (GTG) в Ахалском регионе, а Siemens Energy участвует в модернизации энергетической инфраструктуры страны, поставляя оборудование и технологические решения для объектов электроэнергетики.

Позитивную динамику подтверждают и последние оценки германской стороны. Как заявил Trend в эксклюзивном интервью 22 июля региональный директор Германского восточного бизнес-объединения (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) по Центральной Азии Владимир Никитенко, товарооборот между Германией и Туркменистаном за первые пять месяцев текущего года вырос примерно на 12%. По его словам, модернизация туркменской промышленности открывает новые возможности для немецких компаний в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства и водного хозяйства, а контракт Turkmengas с Vietz GmbH подтверждает не только высокий уровень доверия к немецким технологиям, но и переход Туркменистана к более прямому сотрудничеству с производителями оборудования.

Если раньше германские компании в основном участвовали в отдельных проектах по поставке оборудования, то сегодня условия для расширения их присутствия выглядят значительно более благоприятными. Как отмечал Trend в своей статье "Внутри инвестиционного цикла Туркменистана: как турецкие подрядчики формируют новую фазу экономического роста", в последние месяцы Туркменистан фактически вступил в новый инвестиционный цикл, запустив реализацию четвертого этапа освоения газового месторождения Галкыныш совместно с CNPC, подписав новое соглашение о разделе продукции с PETRONAS по морским блокам в Каспийском море и продолжив модернизацию нефтехимической отрасли, транспортной инфраструктуры и промышленности в рамках Государственной программы социально-экономического развития и инвестиций на 2026-2028 годы.

На этом фоне закономерно растет спрос на современные технологии, инженерные решения и промышленное оборудование - именно в тех сегментах, где немецкие компании традиционно обладают сильными позициями. Характерно, что в вышеупомянутом интервью Trend Никитенко среди наиболее перспективных направлений сотрудничества назвал проекты в газопереработке, производстве цемента и стекла, железнодорожной инфраструктуре, медицинских технологиях, а также решения по сокращению выбросов метана, цифровому мониторингу и модернизации энергетического сектора.

За последний год стороны заметно активизировали контакты. Весной 2025 года председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером предложил расширение сотрудничества с немецкими компаниями в химической промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении, текстильной отрасли и банковском секторе, отдельно отметив интерес к таким компаниям, как BASF, Siemens, MAN, Deutsche Bahn, Thyssenkrupp и Knauf.

В январе этого года в Германии обсуждалась практическая реализация договоренностей, достигнутых в ходе Дней экономики Туркменистана во Франкфурте, включая организацию взаимных бизнес-миссий и расширение контактов между предприятиями двух стран. А уже в июле в Ашхабаде заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова и исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс обсудили внедрение немецких технологий в модернизацию промышленности, сотрудничество в энергетике, водном хозяйстве, логистике и взаимодействие с германскими финансовыми институтами для поддержки совместных инвестиционных проектов.

Таким образом, контракт между Turkmengas и Vietz GmbH выглядит не изолированным решением, а частью более широкой стратегии, которую Туркменистан последовательно реализует в последние годы. С одной стороны, страна ускоряет модернизацию газовой отрасли и промышленности в рамках нового инвестиционного цикла, создавая спрос на современные технологии и инженерные решения. С другой - германский бизнес постепенно расширяет свое присутствие именно в тех секторах, которые сегодня становятся ключевыми для экономического развития Туркменистана.

По мере роста числа совместных проектов сотрудничество с Германией приобретает более комплексный характер, охватывая технологическую модернизацию, сервисное сопровождение, инженерные решения и долгосрочное промышленное партнерство. В этом контексте решение Президента Сердара Бердымухамедова о заключении контракта с Vietz GmbH отражает не только текущие потребности газовой отрасли, но и общую тенденцию к углублению германо-туркменского экономического сотрудничества.