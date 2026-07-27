Поступления от нефтегазового сектора в госбюджет Азербайджана превысили прогноз

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь текущего года поступления в государственный бюджет Азербайджана по нефтегазовому сектору составили 8 миллиардов 198,2 миллиона манатов, что на 21,2 миллиона манатов, или 0,3 процента, превышает прогноз.

Об этом сообщает Министерство финансов Азербайджана.

Поступления в государственный бюджет по нефтегазовому сектору по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 1,328 миллиарда манатов, или 13,9 процента.

В доходах государственного бюджета за первые шесть месяцев 2026 года на долю поступлений по нефтегазовому сектору приходится 21,7 процента, или 1 миллиард 778,2 миллиона манатов (снижение на 22,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), по линии налоговых органов, и 78,3 процента, или 6 миллиардов 420,0 миллиона манатов (снижение на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), на долю трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет.

Отметим, что за первые шесть месяцев 2026 года доходы государственного бюджета составили 19 миллиардов 179,2 миллиона манатов, расходы – 16 миллиардов 775,5 миллиона манатов, образовался профицит государственного бюджета в размере 2 миллиардов 403,7 миллиона манатов.

В течение первых шести месяцев 2026 года доходы государственного бюджета исполнены в объеме 19 миллиардов 179,2 миллиона манатов при прогнозе в 18 миллиардов 828,9 миллиона манатов, что на 350,3 миллиона манатов (1,9 процента) больше. Это соответствует 49,7 процента годового прогнозируемого дохода государственного бюджета на текущий год.

Доходы государственного бюджета без учета трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет составили 12 миллиардов 759,2 миллиона манатов, что на 2,8 процента превышает прогноз.

В доходах государственного бюджета на долю поступлений по линии налоговых органов приходится 8 миллиардов 842,7 миллиона манатов, или 46,1 процента; на долю трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет – 6 миллиардов 420,0 миллиона манатов, или 33,5 процента; на долю поступлений по линии таможенных органов – 3 миллиарда 143,6 миллиона манатов, или 16,4 процента; на долю поступлений от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, – 350,7 миллиона манатов, или 1,8 процента; на долю поступлений от сдачи в аренду государственного имущества – 28,2 миллиона манатов, или 0,1 процента; на долю прочих поступлений – 394,0 миллиона манатов, или 2,1 процента.

За январь-июнь 2026 года доходы государственного бюджета по сравнению с утвержденным прогнозом превысили прогнозные показатели: по линии налоговых органов – на 217,7 миллиона манатов, или 2,5 процента; по поступлениям от сдачи в аренду государственного имущества – на 5,5 миллиона манатов, или 24,2 процента; по прочим поступлениям – на 246,2 миллиона манатов, или в 2,7 раза. При этом наблюдается снижение: по линии таможенных органов – на 10,4 миллиона манатов, или 0,3 процента; по поступлениям от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, – на 108,7 миллиона манатов, или 23,7 процента. Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в государственный бюджет исполнен на прогнозируемом уровне.

За шесть месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2025 года поступило больше средств: по линии налоговых органов – на 139,0 миллиона манатов, или 1,6 процента; по линии таможенных органов – на 52,5 миллиона манатов, или 1,7 процента; по поступлениям от сдачи в аренду государственного имущества – на 6,3 миллиона манатов, или 28,8 процента; по поступлениям от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, – на 38,6 миллиона манатов, или 12,4 процента.