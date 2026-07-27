Раскрыт объем инвестиций в освобожденные от оккупации территории Азербайджана за I полугодие

БАКУ /Trend/ - В целях восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в отчетном периоде на основе кассовых ордеров, представленных организациями-заказчиками по соответствующим проектам, использованы средства в объеме 30,4 процента от годового предусмотренного объема, или 1 миллиард 64,1 миллиона манатов.

Об этом сообщило Министерство финансов Азербайджана.

Отмечено, что из указанных средств 974,1 миллиона манатов направлены на проекты инфраструктурного назначения (489,3 миллиона манатов – на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог; 371,1 миллиона манатов – на проектирование и строительство новых жилых комплексов; 67,6 миллиона манатов – на создание туристической инфраструктуры; 15,9 миллиона манатов – на проектирование и строительство канатной дороги в городах Шуша, Ханкенди и Лачин; 15,3 миллиона манатов – на обеспечение электроснабжением населенных пунктов на освобожденных территориях; 7,6 миллиона манатов – на разработку проектно-сметной документации и строительство магистральных водопроводов, коллекторов и сооружений для отвода сточных и ливневых вод; 7,3 миллиона манатов – на организацию деятельности промышленных парков и создание инфраструктуры на их территориях), 29,8 миллиона манатов – на финансирование социальных проектов в сферах здравоохранения и культуры, 45,3 миллиона манатов – на разминирование территорий, а 14,9 миллиона манатов – на расходы по строительству и ремонту объектов оборонного и правоохранительного назначения.

В целом указано, что за 6 месяцев в соответствии с экономической классификацией расходы на оплату труда составили 5 миллиардов 608,5 миллиона манатов, расходы на нефинансовые активы – 3 миллиарда 983,1 миллиона манатов, расходы на приобретение товаров (работ и услуг) – 2 миллиарда 324,6 миллиона манатов, гранты и другие выплаты – 1 миллиард 599,7 миллиона манатов, социальные выплаты – 1 миллиард 643,2 миллиона манатов, операции по обязательствам – 494,2 миллиона манатов, субсидии – 483,2 миллиона манатов, выплаты по процентам – 467,4 миллиона манатов, операции с финансовыми активами – 139,3 миллиона манатов, расходы на государственное обязательное личное страхование – 32,3 миллиона манатов.

В январе-июне 2026 года на основе кассовых ордеров, представленных организациями-заказчиками по соответствующим проектам, в рамках расходов государственного бюджета на государственные капитальные вложения использованы средства в объеме 30 процентов от годового предусмотренного объема, или 810,2 миллиона манатов.