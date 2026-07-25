В Иране подключили к электросети первую геотермальную электростанцию

БАКУ /Trend/ - Первая геотермальная электростанция Ирана, расположенная в городе Мешкиншехр провинции Ардебиль на северо-западе страны, подключена к электросети.

Как сообщает Министерство энергетики Ирана, об этом заявил министр энергетики Ирана Аббас Алиабади.

"Введен в эксплуатацию первый этап геотермальной электростанции мощностью 5 мегаватт, инвестиции в который составили 10 миллионов евро", – сказал он.

Алиабади отметил, что первый этап геотермальной электростанции, общая мощность которой составит 250 мегаватт, построен в рамках пилотного проекта иранской Компанией тепловых электростанций (Thermal Power Holding Company).

Иранский министр сообщил, что для разведки и добычи указанных геотермальных ресурсов было пробурено несколько скважин глубиной около 3 тысяч метров, и работы проведены для выработки электроэнергии мощностью 30 мегаватт. В нынешних условиях военного положения в стране на первом этапе введено в эксплуатацию 5 мегаватт.

"Расширение геотермальной энергетики, которая рассматривается в контексте "зеленой" энергетики и устойчивого экономического развития, а также развитие туризма в регионе находятся в центре внимания. На последующих этапах будут приложены все усилия для развития Мешкиншехрской геотермальной электростанции, а также геотермальных электростанций в регионе и других районах страны", – добавил он.

Согласно анализу Trend, ввод в эксплуатацию первой геотермальной электростанции Ирана можно считать одним из важных шагов страны в направлении диверсификации возобновляемых источников энергии. Хотя на данный момент это пилотный проект мощностью всего 5 мегаватт, план поэтапного увеличения мощности станции до 250 мегаватт свидетельствует о намерении более широко использовать геотермальную энергию. Проект может способствовать как частичному снижению зависимости от природного газа в производстве электроэнергии, так и повышению инвестиционного и туристического потенциала провинции Ардебиль. Учитывая возможности геотермальной энергии по бесперебойной выработке, реализация новых проектов в этом направлении создает положительные перспективы с точки зрения энергетической безопасности и целей Ирана в области "зеленой" энергетики.