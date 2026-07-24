Обсуждено развитие сотрудничества в аграрной сфере между Азербайджаном и Россией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вопросы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства и эффективного управления водными ресурсами обсуждены между Азербайджаном и Россией.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов встретился с помощником Президента Российской Федерации, спецпредставителем Президента по вопросам климата и водных ресурсов Русланом Эдельгериевым.

На встрече были рассмотрены вопросы текущего сотрудничества между двумя странами в аграрной сфере. Стороны подчеркнули, что наряду с другими направлениями экономики, сотрудничество развивается и в сфере АПК.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по вопросу снижения уровня Каспийского моря, модернизации ирригационных систем в целях экономии водных ресурсов, организации взаимных испытаний сортов растений, устойчивых к засухе и болезням, взаимному участию в международных выставках, ярмарках и аграрных фестивалях, проводимых в обеих странах, а также по другим приоритетным вопросам, представляющим взаимный интерес.