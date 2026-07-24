ЦБА приступил к операциям по предоставлению ценных бумаг в заем

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в рамках мер по диверсификации инструментов, применяемых при управлении валютными резервами, и повышению доходности, с 23 июля 2026 года впервые приступил к применению операций по предоставлению ценных бумаг в заем (securities lending).

Об этом говорится в сообщении ЦБА.

Отмечается, что программа по предоставлению ценных бумаг в заем будет реализована долгосрочным партнером ЦБА и глобальным банком-кастодианом — Bank of New York Mellon (BNYM).

«В рамках программы BNYM предусматривается предоставление в заем на краткосрочной основе на международных финансовых рынках долговых ценных бумаг из портфеля Центрального банка Азербайджана объемом до 1 миллиарда долларов США. Отмеченная программа будет способствовать получению дополнительного дохода при сохранении принципов безопасности и ликвидности валютных резервов Центрального банка Азербайджана.

Центральный банк Азербайджана и впредь будет продолжать меры по совершенствованию рамок управления валютными резервами в соответствии с передовой международной практикой и эффективному управлению резервами», — говорится в сообщении.