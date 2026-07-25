Строительство АЭС является показателем стратегического характера сотрудничества Казахстана и России - Токаев

БАКУ /Trend/ – Проект строительства в Казахстане первой атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с Росатомом является показателем стратегического характера сотрудничества Казахстана и России.

Согласно сообщению пресс-службы Президента Казахстана, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске.

По словам главы государства, проект выходит далеко за рамки энергетической отрасли.

«Проект строительства в Казахстане первой атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с Росатомом является показателем поистине стратегического характера нашего двустороннего сотрудничества», — сказал Токаев.

Он также отметил, что одним из традиционных и приоритетных направлений взаимодействия остается космическая отрасль.

По словам Президента, первый запуск ракеты-носителя «Союз-5», состоявшийся в апреле этого года, подтвердил высокий уровень сотрудничества двух стран.

«Первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" в апреле текущего года вновь показал, что, объединяя научные, инженерные, производственные возможности, Казахстан и Россия способны воплощать в жизнь масштабные проекты в различных сферах», — подчеркнул он.

Токаев выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет строиться на взаимном доверии и уважении интересов друг друга.

«Убежден, благодаря незыблемым узам дружбы и добрососедства, взаимному доверию и поддержке, учету законных интересов друг друга мы достигнем новых высот на пути прогресса и повышения благосостояния наших народов», — отметил Президент Казахстана.