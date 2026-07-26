Иран осудил атаку Украины на торговое судно в Каспийском море

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением, в котором осудило атаку Украины на иранское торговое судно в Каспийском море.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД Ирана.

По утверждению иранской стороны, инцидент произошел утром 25 августа. В результате атаки судно получило повреждения, один моряк погиб, еще один получил ранения.

В Тегеране заявили, что рассматривают произошедшее как нарушение пункта 4 статьи 2 Устава ООН и "акт агрессии", способный привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Иран вновь заявил, что не принимал участия в конфликте между Россией и Украиной, и призвал Совет Безопасности ООН, европейские государства и другие страны-члены ООН дать оценку произошедшему.

«Любая сторона, заинтересованная в мире и безопасности в Восточной Европе и прилегающих регионах, должна занять ответственную позицию в отношении этого опасного действия украинского режима и привлечь украинское правительство к ответственности», — говорится в заявлении.

В Тегеране также заявили, что Иран "не будет колебаться в защите своих национальных интересов и безопасности в соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права, в частности принципом самообороны".