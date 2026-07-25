Токаев назвал строительство АЭС проектом, который укрепит связи между Казахстаном и Россией

БАКУ /Trend/ - Строительство первой атомной электростанции в Казахстане станет не только энергетическим, но и долгосрочным гуманитарным проектом, укрепляющим связи между Казахстаном и Россией.

Согласно пресс-службе Кремля, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с Президентом России Владимиром Путиным на полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.

"Мне доложили, что полевые работы на месте в районе озера Балхаш завершаются. Это проект ведь не только связан с производством нового вида энергии на территории Казахстана. Это проект, который сблизит наши государства и, самое главное, народы наших стран, в частности подрастающее поколение", — сказал Президент Казахстана.

Он отметил, что важной частью сотрудничества станет подготовка национальных специалистов. "Мы ведем речь о том, чтобы готовить технические кадры с помощью России, местные наши казахские кадры, которые были бы затем способны работать в этой очень сложной сфере, каковой является атомная индустрия", — подчеркнул Токаев.

Президент также отметил успешное взаимодействие двух стран в космической отрасли и высоко оценил работу региональных властей по реализации совместных проектов. "Что касается космоса – это традиционная сфера взаимного притяжения, мы активно работаем. Состоялся совместный запуск. Наши соответствующие ведомства друг с другом активно взаимодействуют, каких-либо серьёзных проблем не имеется, в связи с чем я хотел бы также отметить достаточно конструктивную работу соответствующего российского ведомства", - отметил он.